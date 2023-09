Rede de franquias de ótica mantém trajetória de crescimento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de setembro de 2023.

O setor de franquias no Brasil tem assistido a um aumento significativo no interesse por investimentos em franquias de ótica, e há razões claras para isso. A combinação de uma demanda crescente e uma excelente rentabilidade tornam essa oportunidade de negócio cada vez mais atrativa.

O principal atrativo das franquias de ótica é a sua rentabilidade acima da média. Com um investimento inicial relativamente baixo, os empreendedores podem esperar um retorno rápido de seu capital, muitas vezes antes mesmo do segundo ano de operação. Isso contrasta com modelos de negócios mais complexos, como restaurantes, que geralmente requerem um período mais longo para recuperar o investimento inicial.

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de “Saúde, Beleza e Bem-Estar”, no qual as óticas estão inseridas, registrou um notável crescimento de 27% no faturamento nos primeiros trimestres de 2022 e 2023. Para o ramo ótico específico, as projeções apontam para um crescimento de até 13% no faturamento para 2023.

Uma das principais razões para essa tendência é que as óticas combinam dois elementos essenciais: moda e saúde ocular. Em tempos de adversidade econômica, o cuidado com a visão permanece uma prioridade, mesmo quando outros gastos supérfluos podem ser reduzidos. A Academia Americana de Oftalmologia (AAO) estima que até 2050, metade da população mundial terá miopia, em grande parte devido à exposição frequente a telas de dispositivos eletrônicos, como celular, TV, computador e tablet. Isso significa que a necessidade de óculos continuará a existir.

Milena Ferri, sócia da Óticas Ferri, uma rede de franquias em rápido crescimento no Sul do Brasil, comprova a atratividade do setor: “A gente não sabe quais crises virão, mas sabemos que as pessoas vão continuar a usar óculos. O segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar da ABF foi um dos que mais cresceram em 2022 e tem a projeção de crescer ainda mais este ano.”

Eglo Ferri Junior, sócio-fundador da Óticas Ferri, destaca a importância do padrão de qualidade: “A busca pela excelência no atendimento nos levou a montar um laboratório próprio e a montar uma parceria estratégica com o Instituto Optométrico, para atender melhor os nossos clientes e qualificar a demanda dos nossos franqueados.”

Abrir uma franquia de ótica pode oferecer várias vantagens em relação a outros segmentos e isso tem impulsionado a procura por esse tipo de negócio.

Com menor sazonalidade, demanda estável, clientela diversificada, estoque não perecível e margens de lucro potencialmente maiores, a franquia de ótica se destaca como uma das melhores opções de investimento no mercado.

Esses elementos tornam o investimento em franquias de ótica uma escolha sólida e promissora para empreendedores que desejam ingressar no mundo das franquias e aproveitar um setor em crescimento constante.