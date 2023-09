Setor de Casa e Construção cresce 26,1% no 1º sem. de 2023, no Rio de Janeiro

20 de setembro de 2023.

Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) apontam que, no primeiro semestre de 2023, o faturamento do segmento de Casa e Construção cresceu 26,1%, no Rio de Janeiro, o que corresponde a mais de R$ 806 milhões. Tais números se mostram bastante atrativos e redes de franquias, como iGUi, Casa do Construtor e Tintas MC chegam à Expo Franchising ABF Rio em busca de investidores dispostos a abrir operações no estado.

Em sua 16ª edição, a Expo Franchising ABF Rio traz novidades, oferece opções para investidores interessados em abrir o próprio negócio, conhecer o sistema de franquias nos mais diversos modelos, como home based, lojas tradicionais, quiosques, entre outros, para se investir individualmente, em família ou em grupo. O evento é realizado pela Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) e patrocinado pelo Santander/Getnet.

Para o presidente da ABF Rio, Clodoaldo Nascimento, o mercado de franquias do Estado do Rio confirmou ser resiliente, forte e além da capital carioca, tem muito potencial em cidades menores e próximas de outros estados. “Além do segmento de Casa e Construção, outros segmentos tem potencial para desbravar e promover a interiorização do franchising. São regiões com dinâmicas econômicas próprias e que, em geral, são ávidas por franquias”, declarou o executivo.

Com mais de 3 mil m² de área, a Expo Franchising ABF Rio volta remodelada ao Riocentro, principal centro de Exposições do Rio de Janeiro (com amplo estacionamento, hotel localizado a 100m do Anfiteatro e próximo a vias de acesso), trazendo mais de 100 marcas expositoras de franquia.

Casa do Construtor

Com 30 anos de fundação, a rede franqueadora de locação de equipamentos para construção civil e soluções para o dia a dia chega à Feira visando difundir os conceitos de economia compartilhada e da ressignificação da posse. Atualmente, a empresa conta com mais de 600 operações, sendo 35 no Estado. As principais praças de interesse são Angra dos Reis, Araruama, Búzios, Cabo Frio, Mangaratiba, Saquarema e São Pedro da Aldeia. Os investimentos são a partir de R$ 499 mil.

“O Rio de Janeiro é muito estratégico para a Casa do Construtor. Já temos uma presença na cidade, além da capital e de grandes centros, mas entendemos que ainda há espaço para novas operações. Neste momento, nossa prioridade são localidades-chave e cidades de menor porte, mas que sejam distantes dos grandes centros”, explica Bruno Arena, diretor de Expansão da Casa do Construtor.

iGUi

Formada pela iGUi, UNLIMITED, Splash e TRATABEM, a Rede iGUi leva ao público desta edição da Expo Franchising ABF Rio três modelos de negócios. O capital inicial para a abertura de uma unidade iGUi Conceito é a partir de R$ 2 milhões. No Brasil, já há 24 lojas nesses moldes, localizadas em regiões estratégicas, como a capital paulista, Campinas (SP), Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), São José do Rio Preto (SP), além da capital carioca, inaugurada recentemente. Já os investimentos para a abertura de uma Splash são da ordem de R$ 150 mil.

A Rede também possui uma microfranquia que pode funcionar em regime de home office – por tempo limitado, sendo necessária a migração para uma loja física em 12 meses. Criada em 2012, a TRATABEM é pioneira no oferecimento de serviços de limpeza, assistência técnica, manutenção e venda de produtos para todos os tipos de piscinas e na formação de profissionais credenciados, treinados e especializados no tratamento de água, por meio de cursos específicos. O investimento inicial é de R$ 75 mil. A marca pretende abrir 12 unidades até o primeiro semestre de 2024, tendo como cidades-alvo, além da capital, Nova Iguaçu, Itaguaí, Duque de Caxias, Petrópolis, Volta Redonda, Saquarema, Araruama, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes.

“Os mercados carioca e fluminense são muito estratégicos para nós. Prova é que temos duas fábricas no estado: Itaboraí e Campos dos Goytacazes. Fazemos questão de marcar presença na Feira da ABF Rio sobretudo para ratificarmos a força da Rede e suas quatro marcas”, diz Filipe Sisson, CEO e fundador da iGUi.

Tintas MC

A Tintas MC marca presença na Expo Franchising ABF Rio com muitas novidades e expectativas. A expansão no estado do Rio de Janeiro é uma das grandes metas da marca. Hoje, a franquia tem duas unidades, uma em Campo Grande e outra em Copacabana, mas o objetivo é fechar o ano com cinco. E para incentivar ainda mais os empreendedores da cidade maravilhosa, a Tintas MC vai dar para os novos franqueados, que fecharam negócio no período da feira, todo o projeto arquitetônico da loja, além de cashback, valor que pode chegar a R$ 30 mil.

Com três modelos de negócio (Tradicional, Conversão e Shop in Shop), o investimento na franquia é a partir de R$ 120 mil, com payback de até 24 meses. A franquia também vai apresentar durante a Feira sua linha própria de tintas, a “Tintas MC”, marca que nasce com 19 itens e que vão reforçar as vendas das unidades. A Tintas MC está há 59 anos no mercado e tem 206 unidades no Brasil.

Além dessas marcas, a Expo Franchising ABF Rio contará com mais de 100 redes expositoras de franquia, nos mais diversos modelos, como microfranquias (quiosques e home based), até estabelecimentos de grande porte, tanto para quem deseja empreender individualmente, como em família ou em grupo. Os ingressos serão vendidos online pelo site no valor promocional por dia de R$15 e o pacote com os três dias sai por R$30.

Para mais informações e ingressos, basta acessar: https://expofranchisingabf.rio.br/

SERVIÇO

Expo Franchising ABF Rio 2023

Local: Riocentro

Endereço: Av. Salvador Allende, 6.555 – Barra da Tijuca

Data: de 21 a 23 de setembro de 2023

Horário: das 11h às 20h