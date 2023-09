Boomi lança turnê mundial, reunindo líderes visionários e especialistas do setor na preparação das empresas para a revolução da IA

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de setembro de 2023.

Boomi™, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje o Boomi World Tour, uma série de eventos exclusivos e presenciais que reúne clientes, clientes em potencial e parceiros da Boomi para escutar diretamente da liderança da Boomi, especialistas do setor e visionários sobre como as organizações podem deixar a complexidade para trás e sincronizar tudo, em qualquer lugar, com integração e automação orientadas por IA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230921502298/pt/

Boomi Launches World Tour, Bringing Together Visionary Leaders and Industry Experts to Prepare Businesses for the AI Revolution (Graphic: Business Wire)

O Boomi World Tour é uma série de 10 eventos distribuídos em oito semanas, incluindo três Cúpulas de Parceiros criadas especialmente para parceiros da Boomi, integradores de sistemas globais e OEMs. A turnê começa em Menlo Park, Califórnia, de 3 a 4 de outubro de 2023, onde os participantes terão oportunidades de se conectar e aprender durante os dois dias, com uma agenda repleta de atividades:

Dia 1 – 3 de outubro de 2023 – Boomi World Tour Silicon Valley

Steve Lucas, diretor executivo da Boomi , descreve como a inteligência artificial mudará todo o cenário de integração e automação de dados, permitindo que as empresas superem a fragmentação digital, a dispersão de aplicativos e outros desafios urgentes.

, descreve como a inteligência artificial mudará todo o cenário de integração e automação de dados, permitindo que as empresas superem a fragmentação digital, a dispersão de aplicativos e outros desafios urgentes. Tom Davenport , estimado autor e especialista em IA e inovação de processos, fala sobre seu novo livro “All In on AI” e como as organizações podem aproveitar as tecnologias de IA para revolucionar seus negócios.

, estimado autor e especialista em IA e inovação de processos, fala sobre seu novo livro “All In on AI” e como as organizações podem aproveitar as tecnologias de IA para revolucionar seus negócios. Ed Macosky, diretor de produtos e tecnologia da Boomi ; Rajesh Raheja , diretor de engenharia ; e Matt McLarty , diretor de tecnologia , revelam os recentes avanços do produto, demonstram a IA da Boomi em ação e discutem a visão do produto da Boomi para o futuro.

; , ; e , , revelam os recentes avanços do produto, demonstram a IA da Boomi em ação e discutem a visão do produto da Boomi para o futuro. A diretora de marketing da Boomi, Alison Biggan, modera um painel com o diretor de tecnologia Matt McLarty ; o diretor de arquitetura e estratégia de IA Mike Bachman ; a diretora global de marketing de produto Ann Maya , e o diretor de TI corporativa da Lyell Immunopharma , Sean Doyle na condução de uma sessão interativa e instigante sobre como se preparar para a IA e o impacto que a IA generativa pode ter nos negócios.

modera um painel com o ; ; , e , na condução de uma sessão interativa e instigante sobre como se preparar para a IA e o impacto que a IA generativa pode ter nos negócios. Lisa Martin, renomada correspondente de tecnologia do Vale do Silício, será a anfitriã e mestre de cerimônias do evento e e moderará um painel de clientes e parceiros da Boomi com a Deloitte , Lyft Inc. , Fortune Brands Innovations , e Enovis Corporation ao compartilhar como suas organizações aproveitaram o poder da plataforma Boomi para impulsionar a inovação radical, superar os desafios de integração e alcançar resultados notáveis.

e moderará um painel de clientes e parceiros da Boomi com a , , , e ao compartilhar como suas organizações aproveitaram o poder da plataforma Boomi para impulsionar a inovação radical, superar os desafios de integração e alcançar resultados notáveis. Uma análise profunda na estratégia do produto apresentará uma experiência interativa de “escape room”, na qual os participantes terão contato prático com a plataforma Boomi.

A Boomi também apresentará os vencedores da América do Norte do prêmioBoomi Customer Innovation Awards, destacando seus casos de uso bem-sucedidos e reais.

Dia 2 – 4 de outubro de 2023 – Boomi Partner Summit

A Cúpula de Parceiros da Boomi na América do Norte apresenta um dia inteiro de conteúdo educacional e sessões de audiência direcionadas, oferecendo aos parceiros uma oportunidade de aprender sobre o programa de produtos da Boomi e atualizações em seu programa de parceiros. Os destaques incluirão:

Boas-vindas e comentários de abertura de Steve Lucas, diretor executivo da Boomi.

Uma série de sessões com executivos da Boomi: Dan McAllister, vice-presidente sênior de alianças e canais globais apresenta o “Poder da parceria”; Matt McLarty, diretor de tecnologia, fornece perspectivas sobre a IA da Boomi e as tendências emergentes; e Ed Macosky, diretor de tecnologia, mergulha em uma discussão sobre produtos voltados para parceiros.

Uma comemoração dos vencedores da América do Norte do prêmio anual de parceiros da Boomi.

“As empresas hoje estão saturadas com a complexidade de TI, a fragmentação digital e a expansão de aplicativos, para citar apenas alguns desafios. As empresas estão ouvindo que a IA é a resposta para seus problemas, mas não têm certeza de como usá-la efetivamente”, disse Steve Lucas, diretor executivo da Boomi. “Nos eventos Boomi World Tour e Partner Summit, os líderes empresariais aprenderão como preparar suas organizações para o futuro, superar a complexidade e ficaràfrente do rápido ritmo de mudança com integração e automação inteligentes alimentadas por IA”.

Próximas etapas do Boomi World Tour

O Boomi World Tour está viajando para cidades de destaque em todo o mundo, apresentando conteúdo exclusivo, líderes locais e clientes inovadores em cada etapa. As próximas etapas da turnê incluem:

Londres, Reino Unido – 10 de outubro de 2023



Apresentação do palestrante convidado Andrew Humphreys, analista diretor sênior do Gartner

– 10 de outubro de 2023 Apresentação do palestrante convidado Andrew Humphreys, analista diretor sênior do Gartner Amsterdã, Países Baixos – 12 de outubro de 2023



Apresentação do palestrante convidado Shawn Rogers, diretor executivo, BARC US

– 12 de outubro de 2023 Apresentação do palestrante convidado Shawn Rogers, diretor executivo, BARC US Lisboa, Portugal – 30 e 31 de outubro de 2023



Cúpula de parceiros da região EMEA

– 30 e 31 de outubro de 2023 Cúpula de parceiros da região EMEA Sydney, Austrália – 14 de novembro de 2023



Dia do Analista e Cúpula de Parceiros APJ

– 14 de novembro de 2023 Dia do Analista e Cúpula de Parceiros APJ Sydney, Austrália – 15 de novembro de 2023



Apresentação do palestrante convidado Matt Boon, diretor sênior de pesquisa da ADAP

Inscreva-se hoje mesmo para esses eventos gratuitos e presenciais.

Recursos adicionais

Saiba mais sobre a plataforma Boomi

Explore a Comunidade Boomiverse

Siga a Boomi no Twitter, LinkedIn, Facebook, e YouTube

Sobre a Boomi

A Boomi busca tornar o mundo um lugar melhor ao conectar todos a tudo, em qualquer lugar. A pioneira da plataforma de integração com base em nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi conta com a maior base de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração e uma rede mundial de cerca de 800 parceiros que incluem a Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, e Snowflake. Organizações mundiais recorremàplataforma premiada da Boomi para descobrir, gerenciar e organizar dados, enquanto conectam aplicativos, processos e pessoas para obter resultados mais rápidos e melhores. Para mais informações, acesse https://boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, o logotipo “B” e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230921502298/pt/

Contato:

Relações com a mídia:



Kristen Walker

Comunicações Corporativas Globais

[email protected]



+1-415-613-8320

Fonte: BUSINESS WIRE