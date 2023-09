Duck Creek Technologies Divulga Nomes dos Vencedores do Primeiro Duck Creek Technologies Partner of the Year Awards 2023

BOSTON, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, tem o prazer de anunciar os nomes dos vencedores do primeiro Primeiro Duck Creek Technologies Partner of the Year Awards 2023, realizado durante o Partner Summit ’23 em Orlando, na Flórida nos dias 20 e 21 de setembro de 2023. Os Prêmios de Parceiro do Ano de 2023 da Duck Creek foram os Parceiros Integradores de Sistemas Accenture, Aggne e Coforge; Parceiros de Solução Copart, LexisNexis Risk Solutions, Smart Communications e Quadient; e Parceiro de Consultoria Penguin Tech.

A líder SaaS (software como serviço) dedicou tempo durante seu evento para reconhecer as incríveis realizações dos seus parceiros de soluções, integradores de sistemas e parceiros de consultoria de todo o mundo. O Duck Creek Technologies Partner of the Year Awards foi criado para reconhecer o poder das parcerias e celebrar conquistas conjuntas significativas em todo o ecossistema de seguros. Os prêmios de vidro gravados foram entregues aos oito vencedores por alcançarem o mais alto nível de excelência como parceiros da Duck Creek e por terem uma visão de avançar seus negócios enquanto reimaginam o futuro dos seguros.

A Accenture foi reconhecida como Parceiro Integrador de Sistemas do Ano por se destacar em atividades conjuntas de entrada no mercado, fornecendo soluções Duck Creek para clientes em todo o mundo e excedendo consistentemente os padrões de adesãoàentrega.​ A Accenture alcançou o maior número de implementações concluídas de todas as soluções da Duck Creek e mantém sua posição como uma influência significativa para upsells globais de clientes.

A Aggne foi reconhecida como Parceira de Criação de Valor do Ano das Américas pela colaboração bem-sucedida com as equipes de vendas da Duck Creek para diferenciar e conquistar novos negócios e o desenvolvimento de aceleradoras para garantir a migração bem-sucedida de clientes para o Duck Creek OnDemand (DCOD).

A Coforge foi reconhecida como Parceira Internacional de Criação de Valor do Ano por fornecer uma entrega excepcional de serviços embalados aos clientes, obtendo um time-to-value mais rápido da Duck Creek.​ A Coforge implantou com sucesso soluções Duck Creek OnDemand integradas usando aceleradores e melhores práticas em tempo recorde.

A Copart foi reconhecida como Parceira de Soluções de Eficiência Operacional do Ano por sua integração com a Duck Creek. Ela aprimora a eficiência operacional para os nossos clientes mútuos, permitindo que eles tomem decisões inteligentes de seguro e atendam rapidamente às necessidades dos segurados. A Copart tem sido uma parceira de mercado valiosa para a Duck Creek no mercado das 10 melhores seguradoras de automóveis, além de fornecer um serviço de salvamento de veículos líder do setor, central para a estratégia de sinistros automotivos da Duck Creek. Sua integração robusta com a Duck Creek fornece um exemplo demonstrável de aprimoramento simultâneo da eficiência operacional e da experiência do cliente.

A LexisNexis Risk Solutions foi reconhecida como a Parceira de Soluções de Rápida Colocação no Mercado do Ano por sua integração com a Duck Creek, e por seu substancial impacto na velocidade da colocação dos nossos produtos no mercado. A LexisNexis Risk Solutions é parceira da Duck Creek há 14 anos. Ele oferece dez integrações integradas para suas soluções líderes do setor. Suas integrações são adotadas de forma mais consistente do que outras, resultando em menor tempo de implementação e economia de custos para os nossos clientes mútuos.

A Quadient foi reconhecida como Parceira de Soluções de Experiências Personalizadas do Ano por fornecer uma integração de solução atraente para uma melhor experiência de personalização para o titular da apólice. A Quadient é líder em gerenciamento de comunicações com clientes com integrações disponíveis para Apólice e Sinistros da Duck Creek. A Quadient se envolveu estreitamente com a Duck Creek durante 2023 em várias atividades de co-marketing em torno dessas integrações, resultando em várias novas oportunidades de vendas para ambas as partes.

A Smart Communications foi reconhecida como Parceira de Soluções Internacional do Ano por sua substancial contribuição global aos negócios da Duck Creek. A Smart Communications é líder mundial reconhecida da indústria de gestão de cliente. Em 2023, sua equipe se destacou por colaborar extensivamente com a equipe da Duck Creek para desenvolver as principais integrações de demonstração em conjunto, sendo a patrocinadora da nossa primeira cúpula anual de clientes para a nossa região da APAC.

A Penguin Tech foi reconhecida como Parceira de Consultoria do Ano por sua substancial contribuição aos valores do ecossistema Duck Creek. A equipe da Penguin Tech tem mais de 40 anos de experiência conjunta com a Duck Creek e acelerou o crescimento do ecossistema da Duck Creek, desenvolvendo muitas integrações em nome dos nossos Parceiros de Soluções. Essas integrações com líderes de mercado criaram demonstrações de vendas atraentes e ampliaram a proposta de valor da Duck Creek.

“Estamos entusiasmados com as valiosas parcerias que formamos e com a nossa capacidade de envolvimento colaborador com empresas ilustres como Accenture, Aggne, Coforge, Copart, LexisNexis, Quadient, Smart Communications e Penguin Tech. Juntos, estamos reformulando o cenário de inovação no setor de segurosàmedida que continuamos oferecendo soluções com base na nuvem de primeira linha, juntamente com serviços excepcionais”, disse Mike Jackowski, CEO da Duck Creek Technologies. “É um privilégio reconhecer essas conquistas e comemorar as realizações dos nossos parceiros no nosso Partner Summit ’23, com um público composto por centenas de participantes do ecossistema.”

Para mais informação sobre estes parceiros premiados da Duck Creek, visite https://www.duckcreek.com/partner/ e estes sites de parceiros:

Integradores de Sistemas Premiados:

Accenture

Aggne

Coforge

Parceiros de Soluções Premiados:

Copart

LexisNexis Risk Solutions

Quadient

Smart Communications

Parceiros de Consultoria Premiados:

Penguin Tech

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand . Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e Twitter .

