Evento jurídico destaca aumento de tecnologia e inovação

* Por: DINO - 21 de setembro de 2023.

No dia 14 de setembro de 2023 aconteceu o Spotlight, um evento de inovação no setor jurídico. Organizado pelas startups Lex Design e AskLisa, o congresso ocorreu no State Innovation Center em São Paulo e reuniu executivos e profissionais de grandes empresas, escritórios de advocacia e representantes do Poder Judiciário para discussões aprofundadas sobre tendências e temas emergentes do universo jurídico.

Nos últimos anos, o setor jurídico vem passando por significativas transformações. De acordo com Daniel Marques, Diretor Executivo da Associação Brasileira de Legaltechs e Lawtechs, “somente no Brasil existem mais de 300 startups dedicadas a soluções inovadoras no Direito, um aumento de mais de 300% em 5 anos”.

Mais de 250 participantes entre diretores e gestores jurídicos puderam entender como essas inovações e tecnologias estão sendo estrategicamente utilizadas para gerar resultados tangíveis e como o setor jurídico pode se modernizar e se tornar, ainda, gerador de receita para as organizações.

Os debates no Spotlight foram voltados para temas de Legal Design e Legal Ops para empresas e escritórios. Marcel Marques, Juiz do Trabalho, mencionou em sua apresentação que “O Legal Design e o Visual Law, quando bem construídos, servem como ferramentas para aprimorar muito a comunicação entre os atores da Justiça”. Aline Fachinetti, Gerente de Proteção de Dados da Edenred na Região “Americas”, destacou que “o uso de metodologias de Legal Design em documentos, comunicações e políticas de privacidade revela ótimos resultados para uma transparência efetiva e construção de confiança no programa e na própria organização”. Lara Rocha Garcia, DPO da Edenred Brasil, complementou que “o tema cresce e ganha mais importância na vida dos usuários quando conseguimos simplificar a comunicação, que deve ser pensada e feita para todas as pessoas”.

Nos painéis sobre Legal Operations os palestrantes debateram sobre casos e exemplos práticos de aumento de produtividade, uso de novas tecnologias e eficiência jurídica. Paulo Samico, Gerente Jurídico da Mondelez International, reforçou a importância de aproximação entre corporações e o ecossistema de startups, adequando modelos internos para atingir ganhos de eficiência operacional: “Ajustamos nossas rotinas e diretrizes para uma aproximação com as startups e os resultados estão sendo muito positivos para todo o nosso setor”. Por sua vez, Guilherme Deboni, Diretor Comercial da BHub, mencionou que “uma melhor gestão dos dados das empresas muitas vezes revela não somente um ganho de produtividade, mas também novas estratégias que não haviam sido pensadas”.

O encontro contou ainda com a presença de representantes de empresas como Heineken, Unilever, Gympass, Raizen e escritórios de advocacia como Finocchio Ustra e Machado Meyer. “O evento demonstra a maturidade do mercado e o interesse crescente das empresas e escritórios em inovação e tecnologia no Direito”, afirma Guilherme Leonel, co-fundador das empresas organizadoras Lex Design e AskLisa. “Vivemos um momento de transformação, que já está se tornando referência globalmente”, completa.

Segundo os organizadores, o sucesso do evento demonstra a necessidade de aprofundar estas discussões e uma segunda edição já está sendo organizada para 2024.