Inovação no setor de saneamento será destaque no 34º Encontro Técnico AESabesp

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 21 de setembro de 2023.

As inovações no campo do saneamento serão abordadas durante o segundo dia do 34º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2023, que ocorrerá de 3 a 5 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP. Um dos painéis desta edição abordará o tema “Panorama sobre a inovação no setor de saneamento no Brasil: percepções de especialistas e sanitaristas”, no dia 4 de outubro, das 16h às 17h, na sala Cantareira 2. O evento é uma realização da Associação dos Engenheiros da Sabesp – AESabesp.

O propósito central do painel é discutir e disseminar os resultados de um estudo recentemente conduzido sobre as prioridades de inovação para o setor de saneamento, com um foco especial no grau de criticidade de cada demanda de inovação para os próximos anos. Vale ressaltar que esse estudo foi realizado como uma iniciativa do Fórum de Gestão do Conhecimento e Inovação em Saneamento, uma entidade composta por representantes de empresas públicas, privadas e de economia mista de saneamento, além de membros de associações do setor, todos coordenados pela Diretoria de Relações com o Setor de Saneamento da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC).

Com coordenação de Olavo Sachs, coordenador da Comissão Organizadora do evento, a discussão contará com participação de Denise Pithan, membro da Coordenação do Fórum de Inovação para o Saneamento da SBGC, e Klaus Paz, gestor de inovação na AEGEA Saneamento.

A moderação desse evento ficará a cargo de Marcia Regina Barbosa Aires, diretora de Relações com o Setor de Saneamento na SBGC, que destaca a importância desse painel para o setor de saneamento. Em suas palavras, ela enfatiza: “O tema deste painel é importante para o setor de saneamento, porque oferecerá um panorama sobre as demandas de inovação para os próximos 5 anos, na percepção dos especialistas e sanitaristas, no âmbito nacional e estratificado por regiões do Brasil, contribuindo para o fortalecimento do ‘mercado’ setor saneamento”.

A moderadora espera que os resultados do estudo possam inspirar todos os interessados a encontrar maneiras de elevar o setor de saneamento a novos patamares de cobertura e qualidade de serviço, bem como orientar futuros projetos e pesquisas em direção ao desenvolvimento do setor de saneamento no Brasil.

O evento trará à tona um mapeamento minucioso das demandas prioritárias para o setor de saneamento nos próximos cinco anos, baseado nos temas propostos pelas empresas de saneamento que participam do Fórum de Inovação e GC do Setor de Saneamento da SBGC, compilados em nove categorias essenciais, como Recursos Hídricos, Tratamento de Água e Esgoto, Distribuição e Coleta, Operação e Manutenção, Digitalização e Automação, Eficientização Energética, Reúso de Água e Resíduos, Relação com o Cliente e Gestão de Consumo e Demanda.

Além disso, o evento revelará os TOP 10 temas priorizados que necessitam de inovações nos próximos 5 anos, com destaque para a categoria de Tratamento de Água e Esgoto, que lidera o ranking. A segunda categoria com mais temas entre os top 10 é Distribuição e Coleta.

No que diz respeito ao 34º Encontro Técnico/Fenasan 2023, Marcia Regina Barbosa Aires expressa que espera “que os temas apresentados possam contribuir para o fortalecimento do setor de saneamento, inspirando o ecossistema composto por pesquisadores, startups, acadêmicos, órgãos públicos e privados no desenvolvimento de ações e medidas para melhorar a vida no planeta Terra. Além disso, acreditamos que o evento cresça com os maiores investimentos que vêm sendo aportados no setor e que o uso de tecnologias e inovações esteja cada vez mais acessível”.

Vitrine e ponto de encontro

O 34º Encontro Técnico AESabesp e a Fenasan 2023 dão espaço para mostrar que o saneamento ambiental desempenha um papel fundamental para a vida no planeta, pois está diretamente ligado à qualidade de vida das pessoas, à preservação dos recursos naturais e, consequentemente, à perenidade dos bens e serviços atrelados ao setor, cujas demandas são prioritárias na agenda brasileira em busca da universalização do acesso aos serviços de água e esgoto até 2033.

Para fortalecer a transversalidade que o saneamento tem com todas as áreas ligadas à sustentabilidade, nesta edição, a Fenasan terá seu espaço expositivo ampliado e integrado à feira Waste Expo Brasil, que possui foco em serviços, máquinas e equipamentos para a gestão dos resíduos sólidos.

O Encontro Técnico reunirá especialistas e profissionais como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da Feira e as mais renomadas empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

Programação completa: https://fenasan.com.br/programacao/

Serviço

34º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2022 – “Saneamento Ambiental na Globalização do Desenvolvimento Sustentável”

Painel: Panorama sobre a inovação no setor de saneamento no Brasil: percepções de especialistas e sanitaristas. (SBCG)

Quando: dia 4 de outubro (quarta-feira), das 16h às 17h

Onde: Sala Cantareira 2, Pavilhão Branco – Expo Center Norte, em São Paulo, capital.

Mais informações: https://www.fenasan.com.br/