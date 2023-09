Jet Experience 2023 acontece no dia 7/10 em Santa Maria (RS)

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de setembro de 2023.

Promovido pela empresa de tecnologia e software imobiliário, Jetimob, o Jet Experience é um evento destinado a profissionais atuantes no mercado imobiliário, que buscam alavancar sua carreira através de um amplo networking e construção de novos conhecimentos, à frente de palestras com nomes conhecidos nacionalmente. O evento contará com um dia inteiro de imersão no sábado, dia 7 de outubro, e um pré-evento com workshops no dia 6 de outubro, oferecido para aqueles ingressantes que buscam por uma experiência mais completa do Jet Experience. O local escolhido para sediar essa edição foi o Itaimbé Palace Hotel, situado em Santa Maria, na região central do estado.

Os workshops, denominados como o pré-evento, irão abordar temáticas relacionadas a personal branding, pré-vendas e marketing, e serão ministrados por especialistas que oferecerão uma abordagem prática e dinâmica para a absorção dos ensinamentos. Com vagas limitadas, todos os workshops serão segmentados ao mercado imobiliário e a rotina profissional de corretores, corretoras, gestores e gestoras de negócios imobiliários.

Já o evento oficial, no dia 7 de outubro, contará com palestrantes conhecidos em todo o país como Ricardo Martins, Gabi Archetti, Guilherme Wohlke, Gabriel Villarreal, Guilherme Lippert, Victorio Venturini, entre outros, trazendo assuntos como “Atendimento de alto padrão: a excelência que seu cliente merece”, “E se a Disney fosse uma imobiliária?” utilizando a metodologia Disney de encantamento, “Personal branding: crie uma marca pessoal singular”, “Growth Marketing: o segredo do crescimento exponencial”, “Ecossistema imobiliário: entenda os desafios do “novo” mercado”, “O poder da persuasão” e muito mais.

Além disso, quem garantir seu lugar VIP no evento poderá almoçar ao lado dos palestrantes e terá acesso à sala de Talk Experience exclusiva com os speakers, no qual os ingressantes terão a oportunidade de estar mais próximos dos principais nomes que estarão no evento.

O empenho para fazer o Jet Experience acontecer não é de hoje. Desde o surgimento da Jetimob, é visível a inquietude de não apenas desenvolver uma plataforma imobiliária, mas sim proporcionar experiências para que todo o setor imobiliário gaúcho se desenvolva. Para Victorio Venturini, CEO da Jetimob e Coordenador de Negócios do Jet Experience, “é extremamente significativa a realização de um evento desse porte na região. Primeiro, porque isso impulsiona o mercado imobiliário como um todo, e segundo porque não só a região, mas o estado está sedento por eventos desse nível que, normalmente, acontecem em capitais e grandes centros urbanos”.

A expectativa para a edição de 2023 do Jet Experience está movimentando o setor imobiliário do Rio Grande do Sul. Em seu perfil no Instagram (@jetexperience_) os reels já ultrapassaram mais de 70 mil visualizações e até o momento já foram divulgadas que mais de 100 imobiliárias estão confirmadas no evento. Para o João Victor Ehlers, Coordenador Geral do Jet Experience, o processo de lançamento e de organização de todo o evento “abre portas para a criação de um ecossistema imobiliário regional que esteja baseado em cooperação, tecnologia e com essência pautada no desenvolvimento em rede do mercado” e ressalta que “eventos dessa natureza possuem o objetivo de transformar mentalidades por meio de conteúdo e networking relevantes, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o crescimento organizacional de negócios, além de contribuir diretamente para a evolução do mercado imobiliário”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar:

https://lp.jetimob.com/experience?utm_source=dino&utm_medium=organic&utm_campaign=jetexperience