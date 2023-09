KAL lança um sistema host de aquisição completo para bancos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 21 de setembro de 2023.

A última versão do KTH (Kalignite Terminal Host), da empresa líder mundial de software ATM KAL, fornece aos bancos uma solução altamente escalável para processamento de transações.

Como parte do pacote de software Kalignite, o KTH é mais conhecido como um manipulador de terminal host que aciona caixas eletrônicos, quiosques e dispositivos POS. É também uma alternativa robusta e preparada para o futuro aos sistemas host convencionais, adequada para redes de todos os tamanhos e complexidades.

Com o lançamento da versão 3, o KTH evoluiu para um host de aquisição totalmente integrado. À medida que a procura por serviços bancários resilientes e inovadores cresce, as instituições financeiras de hoje podem agora aproveitar a solução da KAL para fornecer toda uma “série” de capacidades adicionais – incluindo processamento de transações de ponta a ponta, suporte de gateway de esquema de cartão e segurança avançada. No nível empresarial, o KTH oferece reduções de custos juntamente com um conjunto de transações superior. Também aumenta a capacidade dos bancos para se diferenciarem no mercado e melhorarem a experiência do cliente.

Software host altamente escalável, desenvolvido para durar e projetado para evoluir

O KTH é executado em um ambiente de hardware de baixo custo em servidores virtuais na nuvem ou OnPrem – ajudando os bancos a reduzir o custo total de propriedade. Ele está totalmente integrado ao aplicativo K3A da KAL e ao sistema de gerenciamento KTC. O KTH Design Studio de fácil utilização está incluído como padrão e é semelhante ao ambiente de desenvolvimento do K3A. Os bancos que já utilizam o K3A têm o benefício adicional de poder aplicar suas habilidades existentes ao KTH e integrar firmemente o ATM ao host.

Consistente com seu lançamento original, a nova versão do KTH vem com componentes pré-construídos, código central configurável e suporte de virtualização que acelera os prazos de desenvolvimento de software. Ele foi projetado para ser versátil – tornando mais rápido e fácil para os bancos oferecerem suporte a novos tipos de transações em caixas eletrônicos quando necessário.

Nas palavras da CEO da KAL, Aravinda Korala:

“À medida que os bancos dependem cada vez mais dos caixas eletrônicos para prestar serviços, há uma maior demanda por desenvolvimento simplificado de software e suporte para novos tipos de transações. O KTH prospera neste contexto como um host de aquisição totalmente integrado. Possui um conjunto de transações superior e uma arquitetura projetada para escalar conforme necessário. Como alternativa aos sistemas host convencionais, o KTH de hoje é mais competitivo do que nunca – desbloqueando suporte de missão crítica e novas possibilidades para canais de entrega bancária”.

Sobre a KAL

O software KAL ATM (fundada em 1989) é uma empresa líder mundial de software ATM e fornecedora preferencial de megabancos globais. A empresa é especializada em soluções de software para redes ATM de todos os tamanhos e complexidades – permitindo que os bancos ganhem controle, reduzam custos, aumentem a funcionalidade e melhorem a competitividade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230919776816/pt/

Contato:

Marylin Bell, chefe de marketing, software KAL ATM

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE