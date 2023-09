Rio Grande do Sul é o estado mais maduro do setor moveleiro

* Por: DINO - 21 de setembro de 2023.

De acordo com os últimos dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) sobre o setor moveleiro, existem mais de 245 mil marcenarias ativas no mercado de móveis sob medida no Brasil. Este número significa um crescimento de quase 31% nos últimos cinco anos. Entre os estados ideais para se abrir um negócio neste setor, o Rio Grande do Sul aponta como o mais maduro do Brasil. Enquanto a maioria dos estados possui um percentual menor que 50%, ou seja, são iniciantes, os gaúchos estão em constante expansão, atingindo 56% conforme os gráficos da Comunidade Sebrae.

Se nacionalmente o setor busca de forma constante o seu protagonismo, internacionalmente não é diferente. Para se ter uma ideia, segundo os últimos dados da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), divulgados no site Valor Econômico, foram US$ 983,3 milhões em vendas para 172 países em 2021 – receita 50% maior que a de 2020, batendo recordes.

Para Adriano Rohr, CEO da La Novitá há quase uma década, e outros especialistas da área, é clara a ligação entre casas e móveis sob medidas. “Estes dois tópicos qualificam com exclusividade as principais procuras dentro de obras: conforto, tranquilidade, inovação e modernidade”, identifica.

Ativa em um mercado maduro, a Lá Novitá, situada em Tupandi, na Região do Vale do Caí no Rio Grande do Sul, é um exemplo de adaptação em meio ao cenário de inovação constante, pois em seu recente reposicionamento de marca defende que “mais que agradar, nossa missão é surpreender.”

Retomada total das agendas mundiais no setor moveleiro

Para Rohr, o entusiasmo é ainda maior para os resultados de 2023 e 2024 devido à retomada total das agendas de feiras e eventos após a pandemia. “Já temos em nosso portfólio mais de 300 clientes atendidos em todo o Rio Grande do Sul e estados vizinhos. Quando temos a oportunidade de participar ativamente das agendas do setor moveleiro, nos inserimos ainda mais neste mercado em constante evolução, nos conectando com futuros clientes e até mesmo colegas”.

Sendo assim, o CEO da La Novitá defende que os empresários devem cada vez mais compartilhar suas visões, anseios e até mesmo showrooms, mostrando na prática para todos os agentes do setor o que cada um está fazendo. “Aqui em Tupandi no nosso showroom, por exemplo, recebemos visitas dos quatro cantos do Brasil, pois periodicamente estamos inovando nos nossos produtos. Dessa forma, considero que estamos vivendo em um ótimo momento de evolução do mercado, tornando-o ainda mais maduro como verdadeiramente deve ser”, finaliza Adriano Rohr.