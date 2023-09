Veterinário destaca os benefícios dos alimentos úmidos para cães e gatos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de setembro de 2023.

A escolha da alimentação desempenha um papel crucial na saúde dos cães e gatos, e é por isso que os alimentos úmidos ganham destaque como opção nutritiva aos animais de estimação.

A principal diferença nutricional entre alimentos úmidos e secos reside no teor de umidade. Enquanto os secos contêm no máximo 12% de umidade, os alimentos úmidos apresentam um mínimo de 60% (veja aqui). Isso não apenas confere um sabor mais atrativo aos animais, mas também permite uma diluição mais eficiente de calorias.

“Para atender às necessidades calóricas diárias de um cão ou gato, o volume de alimento úmido consumido geralmente é maior em comparação aos alimentos secos”, explica Flavio Lopes, veterinário especializado em nutrição da Hill´s Pet Nutrition.

Os benefícios dos alimentos úmidos são vastos. Sua alta umidade resulta em maior palatabilidade, tornando-os uma excelente opção para animais doentes que não estão se alimentando adequadamente. “Além disso, podem aumentar a ingestão hídrica, sendo particularmente úteis para animais com menor tendência a beber água, como os gatos”, ressalta Lopes. Oferecer alimentos úmidos também pode ser uma estratégia eficaz de condicionamento educacional para cães e gatos.

A importância da hidratação é enfatizada no contexto de cães e gatos com problemas de desidratação. Animais que não ingerem água suficiente podem desenvolver problemas no trato urinário, como a formação de urólitos. “Oferecer a esses animais alimentos úmidos pode estimular a micção, evitando a concentração de urina e ajudando a prevenir a formação de cálculos na vesícula urinária “, explica Lopes.

Para os idosos também é uma ótima opção. “Esses animais muitas vezes precisam de alimentos mais macios e de fácil mastigação, e a alta umidade proporciona essa textura suave”, observa Lopes.

Conservantes e sódio podem fazer mal?

Desmistificando algumas preocupações comuns, o veterinário aborda mitos associados aos alimentos úmidos. Contrariamente à crença, essas dietas não possuem altos, tampouco baixos níveis de conservantes, na verdade não possuem nenhum tipo de conservante, pois são esterilizados em autoclaves para preservação. Além disso, os níveis de sódio, muitas vezes questionados, são adequados para cães e gatos, não causando prejuízos à saúde.

A transição para alimentos úmidos deve ser gradual para evitar problemas intestinais, e sua escolha deve ser baseada em marcas confiáveis e excelente reputação científica. No entanto, Lopes enfatiza que as dietas úmidas não controlam o peso dos animais, sendo necessário gerenciar a quantidade adequada para evitar o ganho excessivo.

“A alimentação úmida pode desempenhar um papel vital na nutrição e saúde de cães e gatos. No entanto, é sempre recomendado consultar um veterinário para determinar as necessidades específicas de cada animal”, conclui Flavio Lopes.

Hill’s Pet Nutrition

A Hill’s Pet Nutrition acredita que a qualidade de vida dos animais inclui a melhor alimentação, cuidado veterinário, exercícios diários e um ambiente enriquecedor com bastante amor. A empresa, parte da Colgate-Palmolive desde 1976, disponibiliza seus alimentos para animais em 86 países ao redor do mundo. No Centro de Nutrição Animal da Hill’s em Topeka, Kansas, uma equipe de veterinários e especialistas certificados pelo conselho em nutrição e medicina interna trabalham em conjunto com uma equipe de animais de companhia para desenvolver rações nutritivas e saborosas. A instalação também conta com um hospital veterinário totalmente equipado e certificado pela Associação Americana de Hospitais Veterinários (AAHA) – obedecendo aos mais altos padrões de excelência para animais de pequeno porte.