WilsonHCG nomeada provedora de RPO global número 1 da RPO Baker’s Dozen List de 2023 da HRO Today

* Por: DINO - 21 de setembro de 2023.

TAMPA, Fla., Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A WilsonHCG foi reconhecida como a fornecedora número 1 de Recruitment Process Outsourcing (Terceirização de Processos de Recrutamento – RPO) na RPO Baker’s Dozen List de 2023 da HRO Today

A pesquisa de satisfação do cliente mais antiga do setor de RPO, a Baker’s Dozen List da HRO Today, foi criada para destacar os principais provedores de RPO do mundo e dar transparência às parcerias de RPO mais impactantes. Os fornecedores são classificados em uma variedade de fatores, incluindo amplitude de soluções, qualidade do serviço e tamanho do negócio.

“É uma honra estar em primeiro lugar na Baker’s Dozen List”, disse John Wilson , CEO da WilsonHCG. “Esse reconhecimento significa muito para nós como empresa, porque é impulsionado exclusivamente pelo feedback dos clientes. É realmente um testemunho do compromisso e cuidado que o nosso pessoal tem com o relacionamento com os nossos clientes. Quero agradecer imensamenteàequipe e mal posso esperar para aproveitar esse sucessoàmedida que continuamos a agregar ainda mais valor às parcerias com nossos clientes.”

“Desde a primeira inclusão da WilsonHCG na Baker’s Dozen List da HRO Today como uma marca desafiadora, ela tem se concentrado em um ótimo atendimento ao cliente e abordagens inovadoras às terceirização de processos de recrutamento e soluções de força de trabalho. Ela se transformou de desafiadora nos seus primeiros dias em uma grande e dominante líder do mercado, ajudando a redefinir o que o sucesso dessas ofertas de serviços deve parecer para os clientes. Notavelmente, a orientação de serviço do WilsonHCG continuou a ser aprimorada com a sua transformação em uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas do setor. Parabenizamos a empresa e sua equipe de liderança por sua inclusão como principal fornecedora do Baker’s Dozen List da HRO Today”, disse Elliot Clark, CEO da HRO Today.

Visite o site da HRO Today aqui para encontrar mais informações sobre a Baker’s Dozen List.

Sobre a WilsonHCG

A WilsonHCG é uma premiada líder global em soluções completas de talentos. Como parceira estratégica ela ajuda algumas das marcas mais admiradas do mundo a desenvolver funções abrangentes de talentos. Com uma presença global em mais de 65 países e seis continentes, a WilsonHCG fornece um conjunto completo de serviços configuráveis para talentos, incluindo recruitment process outsourcing (RPO), pesquisa de executivos, soluções de talentos contingentes e consultoria de talentos.

TALENT.™ É mais do que uma solução, é o nosso cerne.

www.wilsonhcg.com

Contato com a Mídia

[email protected]

+44 7889901517

813-418-4479





