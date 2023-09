Eficiência e desenvolvimento operacional será pauta no 34° Encontro Técnico

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 21 de setembro de 2023.

O 34º Encontro Técnico/Fenasan 2023 será realizado pela Associação dos Engenheiros da Sabesp – AESabesp, entre os dias 3 e 5 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Nos três dias, entre outras atividades, acontecerão 12 mesas redondas e 6 painéis de discussão. Um dos debates terá como tema “Eficiência e desenvolvimento operacional em empresas de serviços de infraestrutura”, que tem coordenação de Tarcísio Nagatani, diretor de Comunicação e Marketing da AESabesp. Esta mesa acontecerá dia 5, das 11h às 12h30, na Sala 3 Cantareira.

Com o objetivo de promover o debate sobre o futuro das empresas de utilities, a mesa será moderada por Aurélio Fiorindo Filho, superintendente das Unidades de Negócio MO e MC da Sabesp. Os palestrantes convidados são Paula Alessandra Bonin Costa Violante, diretora de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp, Carla Sautchuk, diretora de Operações e Serviços da Comgas, e Darcio Dias, diretor de Operações de Enel.

“Em um mercado cada vez mais competitivo, o setor de Utilities deve considerar a eficiência operacional como um objetivo estratégico, visto que otimizar os processos, a qualidade dos serviços, reduzir custos e aumentar a produtividade impactam diretamente na satisfação dos clientes e na rentabilidade da empresa”, analisa Tarcísio Nagatani sobre a importância de abordar este tema nesta edição do Encontro Técnico.

“Nossa mesa será composta por importantes representantes dos principais players do segmento, cito gás, energia elétrica e saneamento ambiental”, destaca o engenheiro. “Sou suspeito para falar, mas o 34° Encontro Técnico AESabesp/Fenasan será um sucesso”, antevê Tarcísio.

Vitrine e ponto de encontro

O 34º Encontro Técnico AESabesp e a Fenasan 2023 dão espaço para mostrar que o saneamento ambiental desempenha um papel fundamental para a vida no planeta, pois está diretamente ligado à qualidade de vida das pessoas, à preservação dos recursos naturais e, consequentemente, à perenidade dos bens e serviços atrelados ao setor, cujas demandas são prioritárias na agenda brasileira em busca da universalização do acesso aos serviços de água e esgoto até 2033.

Para fortalecer a transversalidade que o saneamento tem com todas as áreas ligadas à sustentabilidade, nesta edição, a Fenasan terá seu espaço expositivo ampliado e integrado à feira Waste Expo Brasil, que possui foco em serviços, máquinas e equipamentos para a gestão dos resíduos sólidos.

A Fenasan 2023, como polo de negócios e oportunidades de networking, tem por objetivo a promoção e divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos empregados em sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos e demais ações do saneamento ambiental.

O Encontro Técnico reunirá especialistas e profissionais, como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da Feira e empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

A programação completa pode ser acessada neste link: https://fenasan.com.br/

Serviço:

34º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2022 – “Saneamento Ambiental na Globalização do Desenvolvimento Sustentável”

Mesa Redonda – Eficiência e desenvolvimento operacional em empresas de serviços de infraestrutura”

Quando: dia 5 de outubro (quinta-feira), das 11h às 12h30

Onde: Sala Cantareira 3, Pavilhão Branco – Expo Center Norte, em São Paulo, capital.

Mais informações e inscrições: https://fenasan.com.br/