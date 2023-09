Atividades pontuais para renda extra se tornaram tendência

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de setembro de 2023.

Uma situação cotidiana de muitos brasileiros: o salário não chega ao final do mês, os boletos estão se acumulando e o próximo pagamento ainda está longe de cair. É uma constante, mas existem formas de diminuir ou até evitar este tipo de situação. As atividades extra para o complemento de renda são investimentos do tempo e disposição de pessoas em horários fora do seu padrão de atuação profissional. Qualquer pessoa pode se beneficiar de suas habilidades para cumprir alguma atividade extra, seja de forma online ou em uma região de fácil acesso.

Um estudo realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), mostra que, em 2023, 31% dos brasileiros precisaram atuar em alguma atividade além do seu emprego para complementar a sua renda. Em 2022, este percentual estava em 45%. Seguem alguns exemplos citados pela QuiteJá (fintech) para estes tipos de trabalho:

Trabalhos como freelancer

Quando se fala da melhor forma para conseguir um trabalho como freelancer, a formação profissional é algo muito relevante para a escolha da atuação. Existem trabalhos pontuais e temporários em diversas frentes, como programação, desenvolvimento de sites e landing pages, design de artes, criação de materiais institucionais, ilustrações, edição de vídeos ou áudios, entre tantas outras. Segundo estudo do MarketSplash, 31,4% da força de trabalho global já atua como freelancer, isso é, cerca de 1,1 bilhão de pessoas. Há alguns sites que consolidam estes tipos de trabalho “freela”. Estes sites estão presentes nos principais portais de busca e cabe à pessoa escolher aquele que oferece melhores oportunidades para o seu perfil de trabalho. Dentre todos, se destacam o Workana, 99Freelas, Trampos e Freelas Conecta.

Venda de alimentos saudáveis congelados

Atualmente, o tempo é escasso e muito precioso. Em paralelo a isso, questões relacionadas a saúde estão cada vez mais em alta e o equilíbrio entre trabalho e saúde se torna uma preocupação cada vez maior. Sendo assim, o número de pessoas que estão comprando marmitas congeladas para consumir no trabalho ou no próprio lar vem crescendo muito. Por isso, a comercialização de alimentos saudáveis congelados tem sido uma forma muito promissora de renda.

Pesquisas remuneradas

Muitas empresas utilizam a opinião pública para a criação de novos produtos, para identificar oportunidades de melhoria e inovação. Para isso, existem inúmeros sites que cadastram consumidores comuns para entrevistas presenciais ou disponibilizam pesquisas digitais. Como troca por essas preciosas informações, essas empresas remuneram os pesquisados, com um valor monetário ou descontos em produtos. Alguns exemplos de plataformas para a realização de pesquisas são: Opiniões de Valores, Toluna, Pesquisa Remunerada e o aplicativo PiniOn.

Venda de coisas antigas online

Existem diversos portais em que é possível realizar vendas de uma forma rápida e fácil. Basta apenas ter algumas boas fotos do produto e uma descrição detalhada. Caso a pessoa tenha algumas oportunidades em casa para levantar uma renda extra, é uma boa solução de curto prazo. Aqui existem diversas opções de grandes empresas para atuar, como o Mercado Livre, Amazon, Nuvemshop, OLX e Enjoei.

Revenda de semijoias

Um mercado que vem crescendo muito é a revenda de semijoias. Muitas pessoas compram de atacadistas para revender com um lucro de 2 a 3 vezes o custo inicial. Muitas dessas empresas atuam em todo o Brasil, com opções de peças que podem ser utilizadas em várias situações do dia a dia de suas clientes. Um exemplo de empresa que trabalha com este fim é a Novitah, que atende seus clientes de forma presencial ou à distância pelo link abaixo:

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511994043345&text=Li%20a%20mat%C3%A9ria%20e%20gostaria%20de%20saber%20como%20fa%C3%A7o%20para%20revender%20as%20semijoias%20da%20Novitah.%20Aguardo%20instru%C3%A7%C3%B5es.