Casos de sucesso na gestão de perdas serão apresentados no 34º Encontro Técnico

* Por: DINO - 25 de setembro de 2023.

Casos de municípios bem sucedidos na gestão de perdas no sistema de abastecimento de água serão apresentados em uma mesa redonda da 34ª edição do Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2023. O debate acontecerá no dia 4 de outubro, quarta-feira, das 11h às 12h30, na sala Cantareira 2, do Expo Center Norte, em São Paulo. A realização é da Associação dos Engenheiros da Sabesp – AESabesp.

A mesa intitulada “Métodos inovadores visando a redução de perdas nos sistemas de abastecimento público de água”, é coordenada por Hilton Alexandre de Oliveira, Nilzo Rene Fumes, membros do Conselho Deliberativo da AESabesp), e Pierre Ribeiro de Siqueira, coordenador de Inovação da Associação e membro da AESAN (Associação dos Especialistas em Saneamento). A mediação ficará a cargo de Roberval Tavares de Souza, diretor de Operações da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

“A inovação deve estar presente em nosso dia a dia, enquanto a água é um recurso escasso e precioso que merece toda atenção”, destaca o coordenador Nilzo Fumes. “Em cima disso, buscaremos apresentar cases bem sucedidos visando a gestão e preservação desse bem tão precioso”.

Os palestrantes convidados são o consultor Paulo Massato; Gabriel Martins Buim, representante da Aegea Saneamento; e Victor Arroyo representante da ISLE Latam. “A mesa é composta por profissionais altamente capacitados e com grande experiência operacional, trazendo oportunidade de aumentar o conhecimento a todos presentes”, enfatiza Nilzo Fumes. “O objetivo da mesa é, sobretudo, demonstrar que temos bons exemplos e cases de sucesso”.

O coordenador convida todos os profissionais do Brasil e exterior a participarem: “Será mais um evento de sucesso, grandes profissionais envolvidos, as maiores empresas do ramo, um congresso técnico de excelência”.

Vitrine e ponto de encontro

O 34º Encontro Técnico AESabesp e a Fenasan 2023 dão espaço para mostrar que o saneamento ambiental desempenha um papel fundamental para o nosso futuro no planeta, pois está diretamente ligado à qualidade de vida das pessoas, à preservação dos recursos naturais e, consequentemente, à perenidade dos bens e serviços atrelados ao setor, cujas demandas são prioritárias na agenda brasileira em busca da universalização do acesso aos serviços de água e esgoto até 2033.

Para fortalecer a transversalidade que o saneamento tem com todas as áreas ligadas à sustentabilidade, nesta edição, a Fenasan terá seu espaço expositivo ampliado e integrado à feira Waste Expo Brasil, que possui foco em serviços, máquinas e equipamentos para a gestão dos resíduos sólidos.

Com um público tradicionalmente de 22 mil visitantes e alinhada aos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU, e aos conceitos de ESG, a edição 2023 traz como tema central o “Saneamento Ambiental na Globalização do Desenvolvimento Sustentável” visando ampliar o diálogo em torno das questões de saneamento ambiental, meio ambiente e sustentabilidade e promovendo o compartilhamento de conhecimento altamente qualificado.

A Fenasan 2023, como polo de negócios e oportunidades de networking, tem por objetivo a promoção e divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos empregados em sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos e demais ações do saneamento ambiental.

Painéis e Mesas

Com 12 mesas redondas e 6 painéis de discussão, contemplando temas universais e que estão na pauta das principais empresas, entidades e profissionais do setor, esta edição do congresso reunirá especialistas e profissionais de elevado nível de conhecimento, como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da Feira e as mais renomadas empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

A programação completa pode ser acessada neste link: https://fenasan.com.br/programacao/

Serviço

34º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2022 – “Saneamento Ambiental na Globalização do Desenvolvimento Sustentável” – de 3 a 5 de outubro

Mesa: Métodos inovadores visando a redução de perdas nos sistemas de abastecimento público de água

Quando: dia 4 de outubro (quarta-feira), das 11h às 12h30 – Sala Cantareira 2

Onde: Pavilhão Branco – Expo Center Norte, em São Paulo, capital.

Mais informações e inscrições: https://fenasan.com.br/