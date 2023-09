Franchising em alta: Evento reúne mais de 60 mil pessoas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de setembro de 2023.

A 30ª ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do mundo, foi realizada entre os dias 28 de junho e 1º de julho, em São Paulo, e com a participação de mais de 400 marcas – sendo que 129 delas participaram pela primeira vez -, em uma área expositiva de 32 mil m². Ao todo, mais de 60 mil pessoas participaram da feira. O objetivo da ABF Franchising Expo é movimentar o setor de franchising, oferecendo oportunidades para franqueadores, franqueados em potencial e fornecedores se conectarem e compartilharem conhecimentos.

Segundo o relatório Desempenho do Setor de Franchising da ABF (Associação Brasileira de Franchising), o mercado de franchising cresceu 17,2% no país, com receita de R$ 50,854 bilhões no primeiro trimestre de 2023, superando inicialmente a projeção para o ano, que é de 9,5% a 12%. Em 2022, o setor ultrapassou a marca de R$ 200 bilhões em faturamento.

De acordo com o diretor de expansão, desenvolvimento e relacionamento da franquia Odontoclinic, João Eustáquio, esta modalidade de evento traz muitos benefícios ao mercado, como networking e visibilidade, educação e conhecimento e, principalmente, geração de leads e aumento de vendas.

“É uma oportunidade para os profissionais do setor conhecerem outros membros da comunidade de franchising, trocar experiências e estabelecer conexões valiosas”, explica Eustáquio, ressaltando que tais eventos podem ajudar a aumentar o reconhecimento da marca e atrair potenciais franqueados. Além disso, palestras, painéis e workshops com especialistas da indústria também podem fornecer insights valiosos sobre as últimas tendências e estratégias de crescimento.

Cerca de mil empreendedores participaram de quase 50 horas de palestras ministradas na Arena do Conhecimento, na edição da feira deste ano. Entre os temas abordados, estavam “Explorando outros horizontes do empreendedorismo”, “Passos para avaliar uma franquia”, “Conceitos de franchising”, “Entendendo o contrato de franquia” e “Liderança contemporânea”, além de uma apresentação sobre a Lei 13.966/2019, conhecida como a Lei do Franchising.

Sobre a perspectiva do setor para os próximos meses de 2023, Eustáquio avalia que “as expectativas são de um ano de crescimento contínuo para o mercado de franchising no Brasil”.

Na edição de 2023 da Franchising Expo, as franquias do segmento de alimentação lideraram com maior número de expositores – cerca de 26%. O segmento de saúde, beleza e bem-estar, que em relação ao mesmo período de 2022 apresentou crescimento de 27%, foi a segunda maior presença na feira, correspondendo a 15% dos expositores.

O segmento de saúde dentro do mercado franchising pode abranger uma variedade de serviços, desde clínicas médicas até academias de ginástica e serviços de bem-estar. Segundo Eustáquio, o sucesso no franchising de saúde dependerá de alguns fatores, incluindo o suporte oferecido pelo franqueador e a demanda dos consumidores.

“A saúde e o bem-estar são áreas de interesse contínuo para os consumidores, o que pode significar oportunidades para quem deseja investir no setor de saúde no franchising”.

Para saber mais, basta acessar: https://franquiaodontoclinic.com.br/