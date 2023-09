Fusões e Aquisições apresentam movimentações no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de setembro de 2023.

O mercado de Fusões e Aquisições, representado pela sigla em inglês M&A, tem apresentado diversas movimentações. Em 2022, de acordo com o portal Fusões e Aquisições, no Brasil, houve um total de 1.752 transações deste tipo, e que somaram R$440,4 bilhões em valor. Ao final do ano passado, a expectativa, veiculada pelo E-Investidor do Estadão, era de aumento de 15% para 2023.

Em cenário nacional, o país apresenta múltiplas transações de M&A. Segundo pesquisa realizada pela KMPG com empresas de 43 setores diferentes, foram contabilizadas mais de 1.700 operações de fusões e aquisições.

Para Nilton Serson, advogado especializado em negociação e mercado de capitais, o Brasil é considerado um mercado atrativo para M&A por várias razões, um deles é o tamanho de sua economia, que possui uma diversidade de setores e recursos naturais que fazem com que empresas interessadas em segmentos relacionados a commodities encontrem oportunidades significativas.

Serson reitera que o desenvolvimento tecnológico é um ponto muito importante. “O Brasil tem uma crescente indústria de tecnologia e startups, especialmente em cidades como São Paulo e Belo Horizonte. Isso atrai investidores interessados em tecnologia e inovação”.

Entretanto, ainda que haja um contexto positivo, com base em dados da Dealogic, o ano de 2023 demonstra um começo relativamente fraco, visto que as transações de fusões e aquisições movimentaram 372 operações no primeiro trimestre, indicando uma queda de 30% em relação ao mesmo período de 2022.

Embora o Brasil revele números importantes de movimentações de M&A, o advogado ressalta as dificuldades que o país enfrenta neste setor. “É importante notar que investir no Brasil também envolve desafios, como complexidades tributárias, regulatórias e a necessidade de compreender as particularidades do mercado local”.

Assim, embora demonstre desafios, o contexto brasileiro pode ser atraente para investidores, mesmo que o início de 2023 tenha revelado números modestos. Para o advogado, “é fundamental conduzir uma análise detalhada e contar com a orientação de especialistas ao considerar transações de M&A no Brasil.”

