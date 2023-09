Livro Dermatologia e Gerações é lançado no MAM

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de setembro de 2023.

O lançamento do livro Dermatologia e Gerações, idealizado pela dermatologista Geisa Costa, aconteceu no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. A obra reúne nomes da dermatologia brasileira, entre outros especialistas. São eles: Geisa Costa (idealizadora), Ada Trindade, Adriana Vilarinho, Adriana Awada, Alessandra Haddad, Andreia Mateus, Célia Kalil, Doris Hexsel, Eliandre Palermo, Hosana Reis, Karla Assed, Luciana Lourenço, Marco Aurélio Costa Jr., Maria Bussade, Marisa Gonzaga, Omar Lupi, Otávio Macedo, Patrícia Rittes, Rossana Magalhães, Sandra Tagliolatto, Shirlei Borelli, Solange Teixeira e Valéria Campos.

Esses especialistas nomearam seus sucessores, compartilharam suas trajetórias e visões de futuro; interligando gerações e buscando deixar um legado. O livro é dividido em capítulos que apresentam três tópicos: a jornada de cada profissional e seus sucessores na dermatologia; como eles enxergam os tratamentos, condutas e desafios atuais; o que esperam e como pretendem contribuir para a dermatologia do futuro.

“Quando falamos de saúde, a singularidade das pessoas até parece estar se dissolvendo. Olhando para o futuro, a pergunta que fica é: como evoluir sem perder o único quando o assunto é beleza? A evolução é necessária, mas precisamos entender o que fazer com as mudanças causadas por ela. Por isso, a ideia de criar uma obra com grandes nomes da medicina”, comenta a dermatologista Geisa Costa. O estímulo constante para a reflexão sobre essa singularidade foi o caminho que escolheu há mais de 15 anos e o conceito de beleza que segue é o de alinhar à saúde e à autoestima, e, principalmente, ao autoconhecimento. “A autoestima é o sistema imunológico do cérebro. Quando você está com autoestima elevada, consegue mudar outros aspectos e hábitos, sempre para o melhor, o que leva a um envelhecimento saudável”, argumenta a especialista.

O livro será atualizado a cada oito/dez anos, ou seja, a cada dois congressos mundiais de dermatologia, já que são constantes as inovações na área. “A ideia é que o Dermatologia e Gerações seja um guia para todos os públicos: médicos, estudantes, pacientes e indústria, uma ‘bíblia’ da dermatologia”, explica Geisa Costa.

Renda revertida

O livro Dermatologia e Gerações apoia a Inspirar-te, uma associação sem fins lucrativos que fomenta a transformação social de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, usando a arte como ferramenta de educação. A cada criança de escola particular impactada pela Inspirar-te é também beneficiada uma criança de escola pública, com a mesma experiência cultural e por meio do financiamento de programas socioculturais em comunidades, como Heliópolis.

Por isso, 100% da renda será revertida à instituição. “Temos a visão de que educar é essencial, a base de tudo, o futuro. Estamos fazendo isso por meio do livro Dermatologia e Gerações. Apoiando a Inspirar-te, contribuímos para que crianças e adolescentes carentes cresçam ladeados por arte e educação, que tenham experiências enriquecedoras e inesquecíveis”, comenta Geisa Costa.

Sobre a idealizadora

Geisa Costa, médica dermatologista e graduada em Medicina pela PUC – Campinas. Membro da International Society of Dermatology, Membro da Sociedade Latino Americana de Dermatologia e Membro da Sociedade Brasileira de Laser. É coordenadora da cosmiatria na pós-graduação em Dermatologia IPSP/Ítalo e diretora clínica e fundadora do Art Beauty Center (São Paulo e Uberaba/MG).

Serviço

Dermatologia e Gerações por Geisa Costa (Editora Clannad)

Apoio: Biotec e Art Beauty Center

Patrocínio: Cynosure, U.SK e Shiseido