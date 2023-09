MESTEC ganha prêmio Oracle® Global Leaders ISV of the Year

* Por: DINO - 25 de setembro de 2023.

A MESTEC está muito feliz em aceitar o prêmio Oracle Global Leaders ISV of the Year na Conferência Oracle CloudWorld deste ano. Com crescimento anual superior a 50%, a MESTEC lidera na categoria de software de manufatura e dá as boas-vindas a alguns dos fabricantes mais inovadores e valiosos do mundo em sua plataforma pioneira MES de SaaS. O foco principal da MESTEC em ajudar os fabricantes a aumentar o desempenho em mais de 80 importantes KPIs de fabricação, juntamente com o seu rápido tempo de implantação, está incentivando a migração de clientes para a plataforma.

A MESTEC faz parte do Eyelit Group, um líder emergente na elaboração de plataformas de software. Junto com o software de manufatura avançada Eyelit, as duas plataformas acompanham uma demanda especialmente intensa nas indústrias de semicondutores, automotiva, tecnologia médica, aeroespacial e defesa, baterias e solar. As plataformas apoiam todos os principais fluxos de trabalho de fabricação, incluindo o gerenciamento de ativos, integração de fábrica e equipamentos, automação, execução de fabricação (MES), gerenciamento de receitas, gerenciamento de qualidade, planejamento, programação e gerenciamento de processos de negócios. A arquitetura aberta e flexível das plataformas possibilitam a integração perfeita com o Oracle NetSuite e outros aplicativos corporativos de missão crítica.

“A equipe MESTEC sente-se energizada por este prêmio pelo reconhecimento de nosso progresso em ajudar os clientes a reimaginar um software de manufatura tão rápido de implantar, fácil de integrar e criando valor rapidamente por meio de melhor desempenho e novas eficiências”, disse o CEO Mark Carleton. “Tiramos total proveito de nossa arquitetura SaaS para possibilitar que os clientes entrem em operação em apenas alguns dias, em vez do processo tradicional de implantação de vários meses, complicado e oneroso para soluções de software de manufatura tradicionais. É gratificante ver os clientes do Oracle NetSuite realizarem a integração imediata dos dados de fabricação com os dados financeiros e operacionais e estamos ansiosos para aprofundar nossa parceria.”

Sobre a MESTEC

A MESTEC, é a plataforma de software de manufatura (MES) que mais cresce no mundo que ajuda muitas das marcas mais inovadoras e valiosas do mundo a obter ganhos significativos no desempenho de fabricação em um número cada vez maior de setores. A MESTEC ajuda os principais fabricantes a obter ganhos significativos em planejamento e programação avançados, gestão de desempenho de ativos, qualidade e conformidade, KPIs de fabricação, controle de estoque e gestão de mão de obra. A abordagem SaaS da MESTEC garante que as melhorias possam ser entregues rapidamente, sem custos iniciais e com implantação acelerada.

Fonte: BUSINESS WIRE