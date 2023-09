Mercado global de acessórios para games pode alcançar US$ 15,4 bilhões até 2026

* Por: DINO - 25 de setembro de 2023.

O consumo de games tem crescido de maneira significativa a cada ano. A Pesquisa Game Brasil 2022, elaborada com base em dados coletados por meio de respostas de 13.051 pessoas de todos os estados brasileiros, estima que 74,5% da população seja adepta de jogos eletrônicos – uma expansão de 2,5% com relação aos dados da pesquisa do ano anterior.

Esse aumento no número de consumidores tem alavancado o segmento de acessórios para games. Um levantamento realizado pela Mordor Intelligence, empresa do ramo de análise e consultoria industrial, avalia que o mercado global de acessórios para jogos deve alcançar o patamar de US$ 15,4 bilhões até 2026, registrando um CAGR (compound annual growth rate, ou taxa composta de crescimento anual) de cerca de 12% durante o período de previsão (2021-2026).

Os acessórios para games englobam itens que não sejam nem hardwares e nem softwares utilizados ​​nos sistemas de jogos eletrônicos. Nesse segmento destacam-se dispositivos como gamepads, mouses, teclados e consoles de jogos.

Marcelo Sztajn, diretor da OEX, fabricante de acessórios de tecnologia como fones gamers, afirma que, à medida que os jogos se tornam mais imersivos e com gráficos mais realistas, o mercado é compelido a inovar e oferecer acessórios capazes de aprimorar a experiência dos jogadores.

“Desde controles ergonômicos de alta precisão até headsets que proporcionam áudio imersivo, a indústria de acessórios gamers está sempre evoluindo e acompanhando a constante evolução da comunidade de jogos”, ressalta Sztajn.

A força dos e-sports

Outra tendência que também vem fomentando o mercado de acessórios é a popularização dos e-sports, competições de gamers performadas em ambiente virtual por jogadores profissionais ou amadores. O diretor da OEX salienta que esse nicho fez aumentar a demanda por equipamentos que auxiliam os jogadores a se destacarem nas competições, como teclados e gamepads sofisticados.

“A interseção entre a tecnologia de jogos, a realidade virtual e a inteligência artificial são outros pontos que têm inspirado o mercado a desenvolver acessórios que ampliam as possibilidades de imersão”, acrescenta o especialista.

Por fim, Marcelo Sztajn considera que a colaboração entre a indústria de games e o mercado de acessórios é fundamental para impulsionar a inovação e elevar os padrões do entretenimento digital, pois “é capaz de oferecer soluções que potencializam a diversão, o desempenho e a conectividade para jogadores de todas as plataformas e níveis de habilidade”.

