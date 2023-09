Tattoo Week começa em outubro e estima realizar 200 mil tatuagens no evento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de setembro de 2023.

De acordo com Esther Gawendo, ceo da Tattoo Week, esta será a maior Tattoo Week de todos os tempos. “Dobramos o seu tamanho no Expo Center Norte. Agora contamos com 17 mil metros quadrados, espaço que será ocupado pelos maiores artistas da arte na pele do Brasil e do mundo. Também teremos várias ações sociais, música e dança, arte, entretenimento e espaço gastronômico. É um evento para a família se conectar com a arte da tatuagem e, ao mesmo tempo, um ponto de intercâmbio entre tatuadores do mundo todo e o mercado da arte na pele”, destaca.

Finalistas do Concurso Miss e Mister Tattoo concorrem às duas categorias além de faixa e troféu

Candidatos tatuados espalhados por todo o Brasil se inscreveram para participar de um dos concursos de maior visibilidade do universo tattoo para disputarem o título de Miss e Mister Tattoo Week SP 2023. Os finalistas já foram definidos.

Tatuadores famosos como jurados na Tattoo Week

Grandes nomes da tatuagem serão jurados do evento, como Rodrigo Koala (@rodrigo.koalatattoo), especialista em Realismo Colorido, Preto e Cinza e Cobertura; Planeta Bíu (planetabiu), mestre nas categorias New School e Tatuagem Colorida; Richard Arthur (@richard.arthur.tattoo) em Realismo Colorido; Marcus Skull (marcosskull_) na categoria Oriental; Samir Bughdadi (@samirbughdaditattoo), categorias Realismo e Portrait; Léo Costa (leocostta77), mestre em Aquarela; Anderson Stark (@anderson.stark), especialista nas categorias Comics Geek e Full Collor; Teixeira (@teixeira.tattoo), mestre na categoria Oriental; Gustavo Gomes (gustavo.tattoo), nas categorias Realismo e Portrait; Ibrahim Barboza (ibrahimbarbozatattoo), expert em Pontilhismo; Fernando Tampa (tampatattoo), verdadeiro mestre nas categorias Realismo, Portrait, New School e Neo Traditional; Chico Morbene (@chicomorbene), especialista em Realismo Preto e Cinza; Wilker Zamprogno (@wilkerzamprogno), mestre nas categorias Realismo, New School, Colorido e Preto e Cinza, Vinni Mattos (@vinnitattoo), espeecialista em Colorido e Geek, além da Samantha Sam (samanthatattoo), especialista em Neo Traditional; Karlla Mendes (karllamendestattoo), especialista em Colorido e Temas Brasileiros e muito mais.

Doação de tattoos para pacientes crônicos

Serão doadas doadas 100 micropigmentações de sobrancelhas e de reconstrução das aréolas dos mamilos para mulheres com câncer e homens trans. A iniciativa é da Tattoo Week em parceria com a Tattoo do Bem e o projeto Arte com Paixão, da micropigmentadora Ana Savoy.

“A tatuagem pode salvar vidas”, destaca Gawendo. Este é o objetivo da ação de doação de tatuagens de segurança para pacientes crônicos com diabetes, hipertensão, alergias, etc. Segundo Gawendo, a tatuagem da diabetes, por exemplo, pode salvar um paciente diabético em um caso de desmaio na rua. “Com a marca da diabetes no braço, logo os socorristas saberão qual procedimento adotar”, observa.

Inscrições abertas para micropigmentação de sobrancelhas e mamilo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXr7IoApxhCgnR0ShvAwJXvEj2t82mNIUCmjMUfdUuLaKxZA/viewform

Maiores informações podem ser obtidas no site https://tattooweek.com.br/ e no instagram @tattooweek. Também serão doadas tatuagens de segurança para pacientes crônicos (diabéticos, hipertensos e alérgicos).

Inscrições para tatuagem de segurança

https://forms.gle/wkMSL931w7z96sgA8

Tattoo Week começa grátis com doação de alimento

Na sexta-feira, dia 20 de outubro, das 12h00 às 22h00, os visitantes poderão ingressar no evento gratuitamente apenas com a doação de 2 quilos de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que serão doados para projetos sociais em São Paulo.

Enio Conte, idealizador da Tattoo Week destaca que o evento pretende dar visibilidade à arte na pele, valorizando seus artistas, promovendo intercâmbio, apresentando os novos lançamentos e tendências e mostrando que o setor é um importante mercado na economia. “Nosso objetivo é trazer uma nova experiência aos participantes e visitantes e emocionar provando que tatuagem, além de arte, é solidariedade e gera emprego e renda”.

Shows

De atrações confirmadas, teremos os shows das bandas, AXTY (@axtyofficial) no sábado (21), às 17h00, carregada de influências dos mais diversos subgêneros do metal como djent e melódico, banda Odeon (@odeonsounds), que explora vertentes do rock e até fora dele, indo do R&B ao funk carioca, às 18h30 e a banda de rock Glória (@gloriarock), às 20h00, além de DJs fazendo a sonoridade do evento. Já no domingo (22), teremos o grupo de reggae Mato Seco (@matosecooficial), às 16h00 e Day Limns (@daylimns), às 18h00. Outras atrações ainda serão confirmadas.

Concurso de tatuagem e piercing em diversos estilos com a inclusão de duas novas categorias

O ponto alto da Tattoo Week SP é o conceituado concurso das melhores tatuagens e piercings, que dá oportunidade aos artistas mostrarem seu trabalhos e criatividade. “Os ganhadores da Tattoo Week são reconhecidos mundialmente e seus trabalhos ganham notoriedade e valor”, explica Enio Conte, fundador do evento. Nesta edição, nas categorias de tatuagem, o Fine Line foi incluído e agora ganha espaço como mais uma categoria de tattoo no concurso, além de Melhor visagismo, na categoria piercing.

Serviço

O ingresso será gratuito APENAS na sexta-feira (20), doando 2 quilos de alimento não perecível na entrada. Para o sábado (21) e o domingo (22), o ingresso poderá ser adquirido pelo link https://www.ingresse.com/tattoo-week-sp ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 40,00 (ingresso social com doação de 2 quilos de alimento não perecível) a R$ 199,90 (combos).

Credenciamento

Os jornalistas e fotógrafos que queiram cobrir o evento, podem se credenciar pelo site https://tattooweek.com.br, na aba imprensa ou através do e-mail [email protected]