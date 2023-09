Toshiba lança novo pacote de segurança ELERA™ para enfrentar os desafios da indústria relacionados à prevenção de perdas

Compartilhe Facebook

O novo ELERA™ Security Suite da Toshiba Global Commerce Solutions capacita os varejistas a minimizar a perda, ao mesmo tempo que oferece aos consumidores experiências aprimoradas e atrito reduzido nos checkouts. De acordo com os dados mais recentes da National Retail Federation (NRF), a perda gerada por gastos desnecessários, desperdícios, fraudes ou furtos foi responsável por impactos de 94,5 mil milhões de dólares em 2021 nos EUA e continua a ser um desafio crítico para os varejistas. Disponível ainda este ano, o ELERA™ Security Suite oferece aos varejistas uma solução abrangente para proteger seus resultados financeiros e combater diversas formas de perdas.

ELERA™ Security Suite, provido de IA, oferece aos varejistas uma solução abrangente para minimizar a perda e, ao mesmo tempo, proporcionar experiências aprimoradas no checkout para os consumidores.

“Em um mundo onde cada segundo e cada centavo conta, o ELERA™ Security Suite não é apenas uma ferramenta, mas uma estratégia – transformando dados em decisões e perdas em lucros”, disse Yevgeni Tsirulnik, vice-presidente sênior de inovação e incubação da Toshiba Global Commerce Solutions. “Como líderes globais em soluções de varejo, nossa equipe e parceiros da Toshiba se uniram para imaginar e desenvolver o ELERA™ Security Suite com tecnologia de IA para aprimorar suas medidas de prevenção de perdas que têm um impacto direto e positivo nos lucros do varejista, ao mesmo tempo que melhoram a experiência do comprador. ”

A solução ponta a ponta ELERA™ Security Suite implantada como serviço por meio da plataforma IoT da Toshiba orquestra totalmente câmeras de visão computacional com tecnologia de ponta em IA, para aprimorar a proteção de lucros e as experiências do consumidor por meio de:

Monitoramento do comportamento do consumidor em tempo real – sem servidores ou atraso de processamento – via TCx® EDGEcam+ e vários sensores, o que adiciona segurança aprimorada em toda a área de checkout;

Responder a incidentesàmedida que eles ocorrem para obter soluções mais impactantes e oportunas com visão computacional de última geração baseada em IA;

Notificar os consumidores sobre possíveis erros por meio de alertas proativos e permitir que eles mesmos corrijam o problema – minimizando a intervenção dos funcionários e melhorando a experiência de checkout;

Diferenciar os itens do cliente em relação aos itens da loja que eles estão comprando, melhorando a precisão do reconhecimento e reduzindo avisos incorretos.

O sistema modular ELERA™ Security Suite capacita os varejistas com versatilidade e oportunidades para aproveitar a tecnologia mais recente para atender às suas necessidades de negócios. O ELERA™ Security Suite pode fazer parte da solução ELERA™ completa ou pode ser anexado a outros sistemas POS, não apenas da Toshiba, como também de terceiros.

“Estamos entusiasmados em expandir nossa colaboração com a Toshiba Global Commerce Solutions, integrando o Qualcomm® QRB5165 System-on-Chip (SoC) para IoT na câmera TCx EDGEcam+ da Toshiba, fornecendo uma das melhores plataformas de processamento de IA do mercado”, afirmou Art Miller, vice-presidente de desenvolvimento de negócios e chefe de varejo e pagamentos da Qualcomm Technologies, Inc. “O Qualcomm QRB5165 SoC traz IA e recursos de computação distribuídos de última geração, eliminando a necessidade de servidores caros e que consomem muita energia na retaguarda da loja.”

Esta solução baseada em IA apresenta benefícios tanto para varejistas quanto para consumidores em vários pontos de contato. O ELERA™ Security Suite expande o ELERA™ Produce Recognition, anteriormente disponível, que aproveita a IA e a visão computacional para identificar produtos com precisão e eficiência e eliminar a necessidade de inserir códigos de produtos manualmente na finalização da compra. Os varejistas já estão se beneficiando desta inovação do reconhecimento de produtos, pois têm uma melhoria na exatidão do seu inventário e na eficiência e eficácia da sua área de autoatendimento, permitindo uma finalização da compra mais integrada e uma experiência positiva do consumidor. Com base em dados recentes de varejistas, a Toshiba descobriu que os compradores economizam até cinco segundos por pesquisa de produto durante a finalização da compra.

Os varejistas que investem no ELERA™ Security Suite obtiveram fortes retornos sobre seu investimento neste novo conjunto de tecnologia por meio de maior precisão de estoque, menor intervenção do pessoal da loja e maior adoção de suas vias de self-checkout. Dado o foco da Toshiba nos varejistas e na privacidade do consumidor, também oferecemos tranquilidade ao atender aos requisitos das leis de privacidade de dados aplicáveis, incluindo todas as leis, regulamentos e regras federais, estaduais, regionais, territoriais, nacionais e locais de qualquer agência governamental ou autoridade que se relaciona com o processamento ou a segurança de dados pessoais.

