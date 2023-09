A Signifyd abre inscrições para os Mais Influentes no E-commerce

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 26 de setembro de 2023.

Foram abertas hoje as inscrições para as nomeações para o prêmio MIIE – “Most Influential in Ecommerce” – da Signifyd. Em sua terceira edição, a premiação anual celebrará 30 líderes excepcionais no varejo online, que apresentaram ideias e ações inovadoras para conduzir suas organizações em meioàalta inflação, condições econômicas incertas e um aumento sem precedentes da fraude no comércio eletrônico.

Os prêmios MIIE da Signifyd visam reconhecer os heróis do e-commerce, que com persistência, criatividade, compaixão e inventividade excepcionais, impulsionam suas organizações em um setor sempre desafiador, mesmo em seus melhores momentos.

Os nomeados devem estar em posições de liderança e trabalhar com comércio eletrônico – em uma marca, loja, agência ou empresa de tecnologia – em qualquer lugar do mundo. O período de nomeações ficará aberto até 30 de novembro de 2023. Para nomear um líder no e-commerce, basta acessar a página dos 30 Mais Influentes no E-commerce.

Um júri composto por e-commerces, especialistas do setor e executivos da Signifyd avaliará as nomeações e se concentrará nas demonstrações de inovação e pensamento estratégico dos indicados em relação a liderança, criatividade e excelência operacional.

“A economia incerta e a inflação persistente colocaramàprova todos os líderes de varejo do planeta”, disse Raj Ramanand, CEO da Signifyd. “Tempos desafiadores sempre produzem histórias e desempenhos profissionais incríveis, inspiradores e que servem de exemplo. Estamos ansiosos para destacar as histórias dos homenageados deste ano e suas realizações.”

Os vencedores do prêmio serão anunciados no FLOW Summit da Signifyd, em Nova York, em abril de 2024. Conheça os vencedores do ano passado e suas histórias de heroísmo no varejo.

Sobre a Signifyd

A Signifyd oferece uma plataforma integral de proteção para o e-commerce, que utiliza sua Rede de E-commerces para maximizar as conversões, automatizar a experiência do cliente e eliminar o risco de fraude e abuso de consumidores para os e-commerces. As soluções da Signifyd oferecem a transparência e o controle que as marcas precisam para ter sucesso no mundo dinâmico do e-commerce. A Signifyd, que é o provedor de segurança de pagamentos e prevenção de fraudes dos 1.000 principais e-commerces de 2023, tem sua sede em San Jose, na Califórnia, com unidades em Denver, Nova York, Cidade do México, São Paulo, Belfast e Londres.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230926055123/pt/

Contato:

Mike Cassidy

Chefe de relações públicas e storytelling da Signifyd

[email protected]

Priscila Saraiva

PR da Signifyd Brasil

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE