Alimentação é o segmento que mais fatura no setor pet

* Por: DINO - 26 de setembro de 2023.

O segmento de pet food é o que mais cresce dentro da indústria de cuidados com animais de estimação. A informação, publicada pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET), destaca um crescimento de 18,3% no ano passado, que correspondeu a cerca de 80% do faturamento total do setor em 2022. De acordo com o Sebrae, o faturamento previsto para o setor em 2023 é de mais de R$ 33 milhões.

A preferência dos tutores por determinados tipos de produtos também impulsiona o setor. Segundo uma pesquisa realizada pela Mind Miners, 5 em cada 10 tutores dizem não economizar dinheiro quando buscam por bons produtos para os seus animais de estimação.

Cada vez mais “próximos” de seus pets, em especial no período de pandemia, os tutores vêm ampliando e sofisticando o mix de produtos para seus amigos de quatro patas. Esse movimento vem abrindo mais espaço, também, para a alimentação natural. É o que pontua a médica veterinária Lígia Barizon, Doutora em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e parceira da marca de produtos pet Docg. “Os pets hoje são parte da família e assim como nos importamos com a saúde de cada um, os pets também estão inclusos nessas preocupações. A escolha da alimentação é parte disso e, por isso, a alternativa natural vem crescendo”.

A veterinária explica que o uso de alimentos naturais, similares aos de humanos, mimetizam o que, na natureza, esses animais encontrariam para comer. Isso torna mais palatável do que versões industrializadas. “No entanto, normalmente o custo é um pouco mais elevado e é preciso considerar o tempo e a dedicação para esse preparo”, completa.

De acordo com a ABINPET, entre os principais benefícios da alimentação natural para animais está a alta biodisponibilidade, que diz respeito à quantidade de nutrientes que pode ser absorvida e utilizada pelo organismo do animal.

Docg foca no desenvolvimento de produtos mais saudáveis

A indústria pet também vem investindo em alternativas saudáveis e práticas para os tutores. A Docg lançou em dezembro a linha LIOF, que é feita com ingredientes liofilizados. Por meio desse sistema, as frutas, legumes e carnes que compõem o produto mantêm até 96% das características nutricionais, contra cerca de 45% da desidratação tradicional.

Além dos alimentos liofilizados, a massa crocante que compõe o produto é assada a temperaturas inferiores às utilizadas em alimentos comuns para cães. A linha LIOF também não tem conservantes, corantes ou aromatizantes artificiais na sua composição. “Os tutores estão cada vez mais preocupados com a qualidade dos alimentos. Observamos um crescimento da demanda por versões práticas e mais naturais, por isso a aposta em LIOF. Nesse caso, é quase como se eles estivessem ‘in natura'”, explica a Head de Marketing da Docg, Ludmila Holz.

Sobre a Docg

A Docg completa 6 anos em 2023. Uma das maiores pet wellness do mundo, a marca tem um portfólio de mais de 500 produtos, incluindo alimentos, itens de higiene, cosméticos e uma linha expert completa, com soluções para pet shops de banho e tosa.

Com mais de 200 franquias, a marca desenvolveu um modelo de franquia de atacado e também oferece um ecossistema personalizado para pequenos e médios empreendedores do setor. Por meio da Docg.Tech, a marca oferece quatro soluções sem custo para o empresário: sistema de gestão DSX, máquina de cartão com taxa zero (Docg.pay), marketplace exclusivo para pets (https://docgx.com.br) e uma universidade corporativa especializada, com cursos de capacitação para empresários e equipes de venda.

Para saber mais sobre a Docg, basta acessar: www.docg.com.br