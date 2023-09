Complexo Unique Medic & Spa investe em expansão

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de setembro de 2023.

Segundo os dados mais recentes da pesquisa realizada pela Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica (ISAPS em inglês), o Brasil é segundo no ranking internacional de realizações de procedimentos estéticos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Com foco neste mercado, o Complexo Unique Medic & Spa, situado em Uberlândia, investiu R$12 milhões de reais em infraestrutura e especialização, com o objetivo de se tornar o principal Centro Médico, focado na autoestima feminina, do Triângulo Mineiro.

Inaugurada em novembro de 2022, a empresa é comandada pelo casal André Oliveira, que é cirurgião plástico, e Bruna Guimarães, administradora. De acordo com dados analisados pela clínica, cerca de 78% dos pacientes que agendam e comparecem à primeira consulta são de fora do Brasil ou de outros estados brasileiros. Destes, cerca de 90% são mulheres. No local, são realizadas cerca de 22 cirurgias por mês.

Segundo Bruna Guimarães, sócia e administradora da clínica, 55% desses pacientes acabam realizando a cirurgia. O país que mais envia clientes para a Unique Medic & Spa é o Estados Unidos, seguido pela Inglaterra, depois Bélgica e em seguida Portugal. Estes pacientes investem, em média, cerca de R$120.000 em tratamentos estéticos.

De acordo com o Dr. André Oliveira, no Brasil o cenário da cirurgia plástica é centrado na cirurgia corporal. O cirurgião explica que isso acontece porque o país é tropical e há uma maior exposição do corpo. “A procura das pacientes por cirurgias corporais como mama, abdômen e cintura é bem alta”, explica. A pesquisa do ISAPS também demonstra essa preferência: a abdominoplastia foi a escolha mais popular entre as opções de procedimentos no corpo e extremidades, com cerca de 128.280 realizadas.

Ainda segundo o cirurgião, as cirurgias mais buscadas no Unique Medic & Spa são, aumento de mama, lipoescultura, remodelação de costelas, abdominoplastia, cirurgia de pálpebra, lifting de mama e rinoplastia.

Unique Travel

Oferecendo uma alternativa à experiência dos pacientes internacionais, a clínica oferece o serviço Unique Travel, que auxilia na organização de todos os aspectos da viagem pré e pós-cirúrgica, incluindo a obtenção de documentos, reservas de hotel, motorista exclusivo, assistência de enfermagem 24 horas por dia para cuidados pós-operatórios, entre outros serviços.

André Oliveira destaca que o objetivo principal do Unique Travel é proporcionar tranquilidade às pacientes para que elas possam se concentrar apenas no seu bem-estar. “Fazer uma cirurgia plástica pode ser a realização de um sonho, mas não precisa ser complicado. Com esse programa podemos resolver a parte burocrática e logística, e a paciente tem que se preocupar apenas nos seus cuidados pessoais pré-cirúrgicos”, explica.

Sobre o Dr. André Oliveira

André Oliveira é formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), possui 6 anos de experiência e já realizou mais de 1 mil cirurgias plásticas.