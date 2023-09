Comunidade internacional busca promover jogo responsável

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de setembro de 2023.

A comunidade global de jogos vem unindo esforços para proteger os jogadores e essa indústria em expansão. No mundo todo, existem aproximadamente 3,09 bilhões de jogadores ativos de videogame – número que deve saltar para 3,32 bilhões até o final de 2024. Diante das transformações que a indústria dos jogos vem enfrentando, não só em relação aos avanços tecnológicos, mas com mudanças na regulamentação, a American Gaming Association definiu setembro como o Mês da Educação para o Jogo Responsável – a fim de fomentar maior consciencialização sobre práticas de jogo responsáveis.

Embora a China ainda seja o maior mercado para esportes eletrônicos, os EUA ocupam posição de destaque, disputando o maior número de torneios de esportes eletrônicos até agora. Em termos de receita, americanos estão à frente de chineses, seguidos por Coreia do Sul, Alemanha e Reino Unido – que tem envidado esforços para que essas plataformas sejam apenadas com multas pesadas quando falham em termos de responsabilidade social e no combate à lavagem de dinheiro. No primeiro semestre deste ano, os reguladores de jogos de azar em toda a Europa, América do Norte e Austrália aplicaram multas totalizando mais de 75 bilhões de euros.

De acordo com Tony Petrov, diretor jurídico da Sumsub – plataforma global de verificação de ciclo completo – o “jogo responsável” é um conjunto de diretrizes projetadas para proteger jogadores vulneráveis, garantir a conformidade com as regulamentações, mitigar riscos legais e preservar a reputação de uma plataforma. Está prevista, também, a responsabilidade dos operadores na implementação de medidas que previnam comportamentos prejudiciais no jogo, estabelecendo limites de depósito, oferecendo opções de autoexclusão e fornecendo recursos para os jogadores procurarem ajuda caso desenvolvam um vício no jogo.

“É fundamental que as plataformas de jogos eletrônicos sejam constantemente avaliadas, a fim de se descobrir e corrigir eventuais problemas”, diz Petrov. Entre eles, o executivo da Sumsub destaca: controles insuficientes para proteger os usuários; monitoramento ineficaz do jogo e da duração sem interação; nenhuma evidência ou manutenção de registros de interação com o cliente; falhas na etapa KYC (conheça-seu-cliente, do inglês know-your-client), alertas de apostas muito altas etc.

Segundo Petrov, é da Sumsub a primeira solução de jogo responsável lançada por um provedor de verificação no mercado global. O objetivo é permitir que as empresas de e-Games promovam jogos responsáveis e seguros. “A primeira solução automatizada foi desenvolvida com base no sistema de monitoramento de transações da Sumsub e na experiência em conformidade global, oferecendo um conjunto de regras para controles de jogo responsáveis”.

A solução inclui: configuração flexível do fluxo de trabalho KYC, análise de padrões de apostas e monitoramento do comportamento dos jogadores e alertas de atividades suspeitas, bem como possíveis verificações de vício em jogos. “Essas regras foram projetadas para ajudar as operações de jogo a detectar valores de depósito desproporcionais em relação à renda do jogador, detectar se um jogador aumenta ou desativa seus limites de jogo, verificar a frequência e duração da sessão de jogo, o tempo de jogo e muito mais”, diz o executivo.

Em determinados países, a Sumsub também fornece pacotes de regras preconfiguradas para integração de usuários e verificação de suas atividades de jogo de acordo com os requisitos regulatórios locais. “Este tipo de automatização permite que as plataformas de jogos não só reduzam o tempo e o custo do trabalho manual, mas também evitem riscos associados ao fator humano”, diz Petrov. Em análise mais profunda, o especialista acredita que a solução ainda ajuda as empresas do setor de jogos a combater o roubo de identidade e a fraude de pagamento, além de evitar problemas que vão desde o abuso de bônus até a aquisição de contas e a lavagem de dinheiro, e a manter a conformidade geral com jogos responsáveis.

“Outra virtude dessa nova solução de controle de jogo responsável é permitir que as plataformas de jogos online detectem jogadores viciados, mitiguem riscos de fraude e garantam total conformidade com as mais recentes regulamentações do setor, tudo em tempo hábil”, diz Tony Petrov. “Ao fornecer um conjunto de regras automatizado, embora flexível, a Sumsub permanece na vanguarda do jogo seguro e ativamente promove o jogo responsável entre as organizações que moldam a indústria”.