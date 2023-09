Indicadores de melhoria na qualidade de vida nos municípios será tema de painel

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de setembro de 2023.

Os indicadores de melhoria na qualidade de vida da população nos municípios com serviço de saneamento 300% serão abordados em um painel do 34º Encontro Técnico – Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente e da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – Fenasan 2023. Os eventos, que juntos formam o maior evento de saneamento e meio ambiente da América Latina, acontecerão entre os dias 3 e 5 de outubro,no Expo Center Norte, em São Paulo. A realização é da Associação dos Engenheiros da Sabesp – AESabesp.

O objetivo do painel é demonstrar indicadores de qualidade de vida da população em regiões/municípios com atendimento universalizado, comparando-se com outros em situações com serviços de baixa eficiência. O tema será debatido no primeiro dia do evento, terça-feira, 03 de outubro, a partir das 16h40, na sala Cantareira 3.

Integrarão o debate Luana Pretto, presidente do Instituto Trata Brasil, e Rodolfo Costa e Silva, consultor em saneamento.

Pierre Siqueira, coordenador de Inovação da AESabesp, que coordena este painel, juntamente com Hilton Alexandre de Oliveira e Nilzo Rene Fumes (ambos membros do Conselho Deliberativo da Associação), reforça que o tema saneamento básico é saúde pública preventiva. “E 300% significa universalização total da prestação dos serviços de saneamento ambiental tarifado, que se refere ao fornecimento de água potável para a sociedade e toda a coleta, afastamento, tratamento e disposição dos esgotos das residências e unidades consumidoras”, enfatiza.

“Com o preâmbulo acima, os expositores vão descrever os avanços na saúde pública, na salubridade, na qualidade da vida urbana correlacionando com os locais em que há abastecimento de água, coleta de esgotos e tratamento desses esgotos para todo o conjunto da sociedade”, complementa.

Sobre os especialistas do painel, Pierre destaca a alta capacidade intelectual e frisa que conhecedores profundos da política pública e vivência no setor econômico. Além disso, o coordenador também detalha as expectativas para o 34º Encontro Técnico/Fenasan 2023.

A programação completa pode ser acessada neste link: https://fenasan.com.br/programacao/

Serviço

34º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2023 – “Saneamento Ambiental na Globalização do Desenvolvimento Sustentável”, realizados simultaneamente à Waste Expo Brasil – de 3 a 5 de outubro

Painel “Indicadores de melhoria na qualidade de vida da população nos municípios com serviço de saneamento 300%”

Quando: dia 3 de outubro, 16h40 – Sala Cantareira 3

Onde: Pavilhão Branco do Expo Center Norte, em São Paulo, capital

Visitação às feiras: gratuita

Mais informações e inscrições: https://fenasan.com.br/