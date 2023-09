Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 eleva padrões dos principais PCs multifuncionais

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 26 de setembro de 2023.

A Lenovo™ apresentou o ThinkCentre™ M90a Pro Gen 4, definindo um novo padrão para computadores empresariais multifuncionais (AIO). Concebido para satisfazer as necessidades de locais de trabalho modernos e criadores de conteúdo, este poderoso PC com Windows 11 impressiona com uma enorme tela QHD de 27″, estando equipado com recursos inteligentes que melhoram a conectividade, a privacidade e a usabilidade.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230926923147/pt/

Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 (Photo: Business Wire)

“As empresas modernas exigem mais do que apenas um PC de alto desempenho, elas precisam de soluções que sejam inteligentes e intuitivas, confiáveis e eficientes, e que as capacitem para criar um ecossistema de diversos dispositivos de modo integrado”, disse Sanjeev Menon, Vice-Presidente e Diretor Geral Mundial da Unidade Comercial de Computadores no Grupo de Dispositivos Inteligentes da Lenovo. “Neste ambiente híbrido em evolução, os funcionários usam em média 2,5 dispositivos para trabalhar1 e desejariam receber PCs e notebooks que permitam que sejam mais produtivos2. O ThinkCentre M90a Pro Gen 4 da Lenovo é a resposta para empresas que buscam sinergia e tornar os espaços de trabalho mais flexíveis, simplificados e produtivos.”

Poder para produzir resultados

O ThinkCentre M90a Pro Gen 4 oferece desempenho quando exigido, capacidade de expansão quando necessário e resultados quando requerido. Está pronto para enfrentar qualquer desafio, equipado com componentes de última geração, incluindo Intel® vPro® Enterprise com processadores Intel Core™ i9 até a 13a geração, GPU para notebook NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 e até 64 GB de memória DDR5. Para manter o sistema otimizado, o ThinkCentre M90a Pro Gen 4 está equipado com Energy Performance Optimizer, que utiliza aprendizagem automática para classificar tarefas e elevar o desempenho.

O ThinkCentre M90a Pro Gen 4 permite o compartilhamento de arquivos extremamente rápido com Thunderbolt 4, capaz de alcançar velocidades de até 40 Gbps e facilitar a transferência de vídeos e arquivos gigantescos3. Para profissionais que exigem ainda mais, o desktop AIO pode suportar 8K adicionais ou dois monitores 4K, ser equipado com GPUs externas e unidades de armazenamento, além de funcionar como monitor quando conectado a outros dispositivos.

Tela precisa e bem pensada

Maior nem sempre significa melhor, exceto para o ThinkCentre M90a Pro Gen 4. Com uma tela QHD de 27″ capaz de exibir até os mínimos detalhes, o AIO brilha com 350 nits e tem uma classificação sRGB de 99%, de modo que desenhos e obras de arte reflitam com precisão a inspiração e a visão dos artistas.

Calibrado individualmente para garantir que a mesma imagem seja idêntica em todos os ThinkCentre M90a Pro Gen 4, o AIO não se concentra apenas no trabalho dos artistas, mas também em seu bem-estar. O PC AIO de nível superior é certificado com Eyesafe 2.0 e Flicker Free pela TÜV Rheinland e possui tecnologia Natural Low Blue Light integrada ao hardware para reduzir o cansaço visual e a fadiga.

Conectividade simplificada em vários dispositivos

As organizações modernas exigem cooperação entre departamentos, senso criativo e dispositivos, sendo que o ThinkCentre M90a Pro Gen 4 é a solução para criar o ecossistema híbrido definitivo. Além da porta Thunderbolt 4, o ThinkCentre M90a Pro Gen 4 também oferece uma porta Thunderbolt 3 opcional4, que permite aos usuários compartilhar a tela como um monitor Thunderbolt quando conectado através do cabo USB-C® incluído. Através deste recurso, os usuários também podem compartilhar um segundo SSD M.2 com um notebook ou PC, enquanto usufruem de taxas de transferência de dados em alta velocidade.

O ThinkCentre M90a Pro Gen 4 tem potência de sobra e conectividade perfeita com outros notebooks ou PCs, mas também pode se tornar uma extensão para dispositivos móveis. O Lenovo ThinkPhone da Motorola e usuários selecionados de smartphones da Motorola podem se conectar ao AIO através do aplicativo, obtendo a capacidade de copiar, colar e arrastar e soltar arquivos entre o smartphone e a área de trabalho, bem como transmitir aplicativos, responder a textos e manter o rastreamento de notificações sem ter que usar seus dispositivos móveis.

“A capacidade de realizar qualquer tarefa, bem como de se tornar um centro para vários dispositivos, torna o ThinkCentre M90a Pro Gen 4 a escolha ideal para uma força de trabalho híbrida”, acrescentou Menon. “Um designer agora pode idealizar em seu smartphone a partir de uma cafeteria, criar e projetar em seu notebook em sua residência e dar os retoques finais no dia seguinte em seu escritório, tudo sem perder o ritmo.”

Projetado para o profissional moderno

Privacidade, segurança e confiabilidade são essenciais para o profissional moderno, e o ThinkCentre M90a Pro Gen 4 combina perfeitamente hardware e software, a fim de proporcionar tranquilidade aos usuários. Ao usar uma combinação excusiva de IA, detecção de presença humana (HPD) de última geração com sensor de radar e câmera RGB-IR, o AIO aproveita a privacidade com login e logout sem toque, que desfoca automaticamente sua tela quando alguém está atrás de você.

Além de diversos recursos de segurança, o ThinkCentre M90a Pro Gen 4 é construído com um chip TPM 2.0 discreto para criptografia mais segura, vem com ThinkShield para proteger dados e ativos, podendo bloquear dispositivos de armazenamento USB com Smart USB Protection. O AIO também foi testado pela Mil SPEC quantoàdurabilidade e confiabilidade(5) e possui certificação UL anti-poeira.

Para manter o desempenho e a segurança do ThinkCentre M90a Pro Gen 4, bem como de outros dispositivos da série, o Lenovo Device Manager é a ferramenta de gerenciamento de terminais preferida por todos os usuários. Criado para funcionar perfeitamente com o Windows 11 e outros sistemas operacionais, o Lenovo Device Manager é uma solução flexível, ampliável, baseada na nuvem e sem toque que permite aos usuários conectar e configurar políticas em todos os dispositivos. O Lenovo Device Manager trabalha para otimizar e melhorar a funcionalidade do dispositivo, monitorar a conectividade do dispositivo, rastrear alterações de hardware e software e muito mais.

Intencionalidade em design inteligente

O ThinkCentre M90a Pro Gen 4 vem com vários designs centralizados no cliente para simplificar espaços de trabalho e aperfeiçoar a experiência do usuário, incluindo uma barra de encaixe para smartphone, uma base de gerenciamento de cabos integrada e um joystick de exibição na tela para fácil seleção de menu. Para profissionais que buscam ampliar ainda mais a produtividade de seu sistema, a Lenovo oferece uma seleção de acessórios (vendidosàparte), incluindo uma base de chamada de conferência com microfones de matriz quádrupla para captar um campo distante de 360° e quatro alto-falantes Harman® para som cristalino.

Certificada para Microsoft Teams, a base de chamada de conferência se conecta a seu computador usando uma interface USB tipo C padrão, sendo ajustada para a voz humana e com cancelamento de eco e supressão de ruído por IA.

Preço e disponibilidade6

O Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 já está disponível em mercados selecionados.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 62 bilhões, classificada em 217º lugar na Fortune Global 500, empregando 77.000 pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais em áreas de crescimento que impulsionam o avanço das tecnologias de ‘Nova TI’ (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência), incluindo servidor, armazenamento, dispositivos móveis, software, soluções e serviços. Esta transformação, junto com a inovação revolucionária da Lenovo, está formando um futuro mais inclusivo, mais confiável e mais inteligente para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://lenovo.com e leia as últimas notícias através de nosso StoryHub.

1 Estatística obtida de BYOD Statistics 2022 Zippia.com



2 Pesquisa sobre Mudanças no Local de Trabalho do Lenovo ThinkCentre 2022



3 A velocidade real de transferência varia devido a diversos fatores, incluindo a velocidade do dispositivo.



4 Não é uma porta host Thunderbolt. Conexãoàporta Thunderbolt de um notebook ou PC feita mediante um único cabo tipo C completo (incluído). Vendidoàparte.



5 A Lenovo usa padrões MIL-SPEC do Departamento de Defesa dos EUA para testar dispositivos contra condições físicas e ambientais perigosas para determinar a durabilidade. O Lenovo ThinkCentre MP90a Pro Gen 4 foi testado em 10 categorias e procedimentos MIL-STD-12 para comprovar sua resistência. O abuso, como o contido nos testes MIL-STD-12, não é coberto pela garantia padrão da Lenovo.



6 Os preços podem não incluir impostos, nem incluem frete ou itens opcionais, estando sujeitos a alterações sem aviso prévio; termos e condições adicionais são aplicados. Os preços do revendedor podem variar. As datas de validade e as opções de cores podem variar conforme a região e os produtos podem estar disponíveis apenas em mercados selecionados. Todas as ofertas estão sujeitasàdisponibilidade. A Lenovo se reserva o direito de alterar ofertas, recursos e especificações de produtos a qualquer momento sem aviso prévio.



7 A capacidade disponível real é menor e varia devido a muitos fatores, incluindo formatação, partição e sistema operacional, etc., que utilizam parte desta capacidade. A capacidade disponível pode mudar com atualizações de software.

LENOVO, THINKCENTRE, THINKSHIELD e THINKPHONE são marcas registradas da Lenovo. INTEL, INTEL CORE, vPro, Thunderbolt e o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias. NVIDIA e RTX são marcas registradas da NVIDIA Corporation, Inc. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. TÜV é uma marca registrada do TÜV Rheinland Group. Dolby e Dolby Atmos são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. HARMAN KARDON e alto-falantes Harman são marcas registradas da Harman International Industries, Inc. MOTOROLA, o logotipo M estilizado, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. ©2023, Lenovo Group Limited.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230926923147/pt/

Contato:

Pedro Chen

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE