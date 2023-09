Mavenir recebe dois prêmios no Desafio 5G da NTIA de 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de setembro de 2023.

A Mavenir, fornecedora de software de rede que está construindo o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que são executadas em qualquer nuvem, ganhou dois prêmios no Desafio 5G de 2023; uma competição organizada pela Administração Nacional de Telecomunicações e Informação (NTIA), em colaboração com o Departamento de Defesa dos EUA (DoD). A cerimônia de encerramento, realizada nas instalações da CableLabs/Krio, Boulder, Colorado, em 21de setembro, confirmou a Mavenir como vencedora de dois prêmios: testes de mobilidade e transferência e testes Wraparound para a unidade centralizada (CU) e unidade distribuída (DU) Open RAN – elevando o prêmio total em dinheiro concedido a Mavenir para US$ 850.000.

O Desafio 5G de 2023 se concentrou em testes de interoperabilidade, testando interfaces abertas entre os subsistemas especificados por Open RAN, interoperabilidade de vários fornecedores entre unidades de rádio (RU), unidades centralizadas combinadas e unidades distribuídas (CU + DU), como também integração de ponta a ponta e testes de transferências entre diferentes fornecedores.

John Baker, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios de ecossistema da Mavenir, disse: “Com essa competição 5G, a NTIA e o DoD confirmaram e reconheceram que o Open RAN só é uma realidade quando a interoperabilidade entre diferentes fornecedores é demonstrada – obrigado por essa declaração muito importante e poderosa. Parabéns também ao fato de a Mavenir ter vencido junto com os parceiros de interoperabilidade, que incluem NewEdge, Radisys e Lions.”

BG Kumar, presidente de Redes de Acesso, Plataformas e MDE na Mavenir, afirmou: “Estamos orgulhosos de ter feito parte do Desafio de 5G da NTIA e chegaràfase final desta prestigiosa competição é um testemunho do compromisso da Mavenir em moldar o futuro das redes com nossas soluções de software nativas de nuvem. Esse prêmio destaca o compromisso da Mavenir em expandir os limites do que é possível no reino das redes nativas da nuvem, abertas e interoperáveis de vários fornecedores do futuro.”

O anúncio dos vencedores finais da NTIA pode ser acessado aqui: A NTIA e o Departamento de Defesa anunciam os vencedores finais do Desafio 5G de 2023

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma rede automatizada única, baseada em software e executada em qualquer nuvem. Como o único fornecedor de software de rede nativo da nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

