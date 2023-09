NTT e Qualcomm se unem para impulsionar IA na borda

Compartilhe Facebook

26 de setembro de 2023.

A NTT Ltd., empresa líder em infraestrutura e serviços de TI, anunciou hoje um compromisso estratégico com a Qualcomm Technologies, Inc., líder mundial em tecnologias de semicondutores, para investir e acelerar o desenvolvimento do ecossistema de dispositivos 5G, a fim de facilitar a adoção privada do 5G, que é essencial para potencializar a IA na borda.

Como parte de um compromisso de vários anos, a NTT e a Qualcomm Technologies irão priorizar o desenvolvimento de dispositivos habilitados para 5G para acelerar a inovação com clientes empresariais internacionais, um catalisador fundamental para impulsionar a ampla adoção empresarial do 5G privado, um mercado que a IDC estima que irá exceder US$ 8 bilhões até 2026. A liderança da Qualcomm Technologies em semicondutores específicos para aplicações e chipsets 5G, combinada com a liderança da NTT em 5G privado, irá intensificar o ecossistema 5G, elevar as capacidades de processamento de IA na borda e incentivar a inovação em todos os setores.

Impulsionando o ecossistema de dispositivos 5G

Com as empresas acelerando os esforços de digitalização, são necessários mais conectividade e ainda mais dispositivos. A NTT e a Qualcomm Technologies irão usar sua experiência combinada para satisfazer a necessidade de dispositivos habilitados para 5G que suportem casos de uso, como dispositivos ‘push-to-talk’, fones de ouvido com realidade aumentada, câmeras de visão computacional e sensores na borda em todo o setor fabril, automotivo, de logística e outras indústrias.

“Esta cooperação é realmente promissora, pois estamos respondendoàdemanda que ouvimos de nossos clientes. Junto com a Qualcomm Technologies, iremos intensificar o ecossistema 5G, ao fornecer dispositivos que nossos clientes necessitam de um modo simples e econômico, capacitando os mesmosàmedida que continuam em sua jornada de transformação digital”, disse Shahid Ahmed, Vice-Presidente Executivo de Novos Empreendimentos e Inovação na NTT Ltd.“Ao trabalhar com a Qualcomm Technologies, iremos acelerar ainda mais a demanda por 5G privado em todos setores a nível mundial.”

“A proliferação de dispositivos habilitados para 5G é um componente crucial para dar forma a um futuro mais digital e sustentável. Constitui a espinha dorsal de muitos avanços tecnológicos que podem aprimorar a eficiência e a sustentabilidade por meio da gestão eficiente de recursos e conservação de energia, sendo fundamentais para a inovação em diversos setores”, afirmou Mark Bidinger, Presidente de Segmentos e Canais Comerciais e Industriais na Schneider Electric. “A cooperação da NTT com a Qualcomm representa um passo significativo em avançar na adoção privada do 5G e no atendimento às demandas exclusivas da Internet das Coisas e da Aprendizagem Automática.”

Acelerando a adoção de IA na borda

Para que a IA cresça e tenha impacto em operações empresariais e resultados de organizações, o processamento de IA precisa ocorrer de modo híbrido, tanto na nuvem como na borda da rede. O silício que a Qualcomm Technologies desenvolve inclui modelos integrados de IA e aprendizagem automática, se tornando bem posicionado para o crescimento dos recursos de IA na borda. A experiência da Qualcomm Technologies com o crescimento da tecnologia de IA permite que a empresa obtenha uma ampla gama de dispositivos e aplicações, incluindo smartphones, laptops, sensores, soluções automotivas e redes.

“Os chipsets 5G da Qualcomm Technologies estão preparados para a ampla adoção de aplicações de IA na borda e, junto com a NTT, iremos aperfeiçoar mudanças inovadoras em todo o ecossistema de dispositivos 5G”, disse Jeffery Torrance, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Sistemas Inteligentes Conectados na Qualcomm Technologies, Inc.“A NTT é a voz do cliente e, combinada com a experiência em semicondutores da Qualcomm Technologies, podemos permitir que os OEMs construam dispositivos que trarão benefícios a uma ampla gama de casos de uso e clientes.”

A Qualcomm Technologies e a NTT irão trabalhar em conjunto para fornecer dispositivos prontos para 5G com chipsets 5G da Qualcomm Technologies com modelos de IA integrados, a fim de melhorar a IA na borda mediante diversas aplicações, como reconhecimento de imagem, com recursos que vão desde contagem de itens e identificação de características de objetos até verificar trabalhadores usando máscaras de segurança ou capacetes de segurança (EPI). A implantação de aplicações de IA através de ‘Edge as a Service’ (borda como serviço) da NTT irá auxiliar as empresas com segurança, otimização e proteção no local de trabalho.

Device as a Service

Como parte da oferta de ponta a ponta de Edge as a Service da NTT, a NTT agora oferece serviços de gerenciamento para ‘Device as a Service’ (dispositivo como serviço) para facilitar aos clientes o acesso, atualização e reciclagem de dispositivos 5G e de borda, além de simplificar o gerenciamento do ciclo de vida dos dispositivos. como reduzir a manutenção e os custos de TI. O modelo econômico de taxas mensais por usuário significa que as empresas não precisam mais fazer grandes investimentos de capital com antecedência, mas sim consumir com base em taxas mensais mais confortáveis, facilitando aos clientes a implantação de dispositivos de borda em grande escala.

Sobre a NTT Ltd.

Como parte da NTT DATA, uma provedora de serviços de TI de US$ 30 bilhões, a NTT Ltd. é uma empresa líder em serviços e infraestrutura de TI que atende a 65% da Fortune Global 500 e a mais de 75% da Fortune Global 100. Definimos as bases para o ecossistema de redes de borda para nuvem de organizações, simplificamos a complexidade de suas cargas de trabalho em ambientes de múltiplas nuvens e inovamos na borda de seus ambientes de TI onde redes, nuvens e aplicações convergem. Oferecemos infraestrutura personalizada e garantimos práticas recomendadas consistentes em projetos e operações em todas as nossas centrais de dados seguros, expansíveis e personalizáveis. Na jornada rumo a um futuro definido por software, damos suporte às organizações com nossos serviços de infraestrutura fornecidos por plataforma. Nós possibilitamos um futuro conectado.

Acesse nosso site em services.global.ntt.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

