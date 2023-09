Quectel apresenta módulo bis EG916Q-GL Cat 1 no MWC Las Vegas 2023

Compartilhe Facebook

26 de setembro de 2023.

A Quectel Wireless Solutions, uma fornecedora global de soluções de IoT, tem o prazer de anunciar o EG916Q-GL, um módulo Cat 1 bis com custo otimizado globalmente baseado no modem Qualcomm® QCX216 LTE IoT da Qualcomm Technologies, Inc. e ideal para um amplo espectro de aplicações no mundo inteiro. Essas aplicações incluem, entre outras, gerenciamento de ativos, telemática, soluções de pagamento, monitoramento e controle remotos, segurança e automação e medição inteligente.

O Quectel EG916Q-GL é um módulo LTE Cat 1 bis otimizado para aplicações M2M e IoT. Aproveitando a avançada tecnologia LTE 3GPP Rel-14, ele apresenta taxas de dados impressionantes de até 10 Mbps no downlink e 5 Mbps no uplink. Esse módulo foi projetado em um formato compacto e unificado, garantindo a compatibilidade com os módulos LPWA série BG95 e BG96 da Quectel, como também os módulos LTE Standard série EG91, EG95 e EG915Q-NA.

“Estamos entusiasmados em apresentar o EG916Q-GL, um módulo revolucionário que destaca o compromisso da Quectel em fornecer soluções de conectividade líderes do setor”, comentou Norbert Muhrer, presidente e diretor de segurança da Quectel Wireless Solutions. “Este módulo, construído com o modem Qualcomm QCX216 LTE IoT, estabelece um novo padrão em versatilidade e otimização de custos, tornando-o a escolha ideal para uma ampla variedade de setores. Não importa em qual setor você esteja, o EG916Q-GL capacita as empresas a se conectar e inovar como nunca antes, desbloqueando possibilidades infinitas.”

Apresentando um formato clássico EG91x FF, o EG916Q-GL é extremamente compacto, medindo apenas 26,5 × 22,5 × 2,4 mm. Seu design garante compatibilidade com os módulos das séries BG9x e EG9x. Uma das características de destaque do módulo é o suporte para GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite) simultâneo com desempenho de posicionamento excepcional. Notavelmente, os componentes celulares e GNSS podem ser ligados ou desligados de forma independente, oferecendo flexibilidade e eficiência energética. Além disso, o EG916Q-GL possui a capacidade de suportar varredura de Wi-Fi para posicionamento interno, aumentando ainda mais sua versatilidade em diversas aplicações.

O EG916Q-GL é projetado para atender às diversas necessidades da tecnologia moderna, tornando-o uma solução destacada no mercado. Suas capacidades versáteis atendem a várias indústrias, incluindo, mas não se limitando a:

Gerenciamento de ativos: O EG916Q-GL simplifica o rastreamento e o gerenciamento de ativos, garantindo que as empresas tenham informações em tempo real sobre seus valiosos recursos.

Telemática: Com seus recursos avançados de conectividade, esse módulo é perfeito para soluções de telemática, permitindo uma comunicação eficiente e rica em dados entre os veículos e os sistemas centrais.

Soluções de pagamento: Empresas do setor financeiro se beneficiarão da conectividade segura e confiável oferecida pelo EG916Q-GL, aprimorando o processamento de pagamentos e a segurança.

Monitoramento e controle remoto: O módulo permite monitoramento e controle remoto contínuo de equipamentos e sistemas, tornando-o indispensável para setores como agricultura, energia e manufatura.

Segurança e automação: Os sistemas de segurança e os processos de automação podem se beneficiar da conectividade robusta do módulo, garantindo tempos de resposta rápidos e maior eficiência.

Medição inteligente: O EG916Q-GL é uma excelente escolha para aplicações de medição inteligente, facilitando a coleta e o gerenciamento eficiente de dados para serviços públicos.

Certificado pela FCC e IC, como também pela Verizon e com outras certificações em andamento, o EG916Q-GL oferece suporte às seguintes bandas globais:

LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66

LTE-TDD B34/38/39/40/41

O que realmente diferencia o EG916Q-GL é o seu extenso conjunto de recursos, abrangendo uma ampla variedade de protocolos de Internet, interfaces padrão do setor e uma rica variedade de funcionalidades. Com suporte para drivers seriais USB compatíveis com Windows 7/8/8.1/10/11, Linux e Android, sua aplicabilidade se estende a uma ampla gama de aplicações M2M e IoT.

A Quectel também oferece uma variedade de antenas de alto desempenho que melhoram muito a conectividade sem fio. Isso permite que os desenvolvedores de IoT integrem sem esforço o módulo EG916Q-GL com as antenas da Quectel e aproveitem seus serviços de pré-certificação. Como resultado, isso ajuda a reduzir as despesas e acelera o tempo de colocação no mercado dos dispositivos Cat 1.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos impulsiona a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos uma provedora global de soluções para IoT com suporte e serviços excepcionais. Nossa equipe global em crescimento, composta por 5.900 profissionais, dá o ritmo da inovação em módulos celulares, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth como também antenas e serviços.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para obter mais informações, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e X.

Qualcomm é uma marca comercial ou marca registrada da Qualcomm Incorporated.



Os produtos da marca Qualcomm são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias. As tecnologias patenteadas da Qualcomm são licenciadas pela Qualcomm Incorporated.

