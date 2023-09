TINT da Banuba, plataforma de teste virtual, oferece digitalização gratuita de maquiagem até 31 de dezembro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de setembro de 2023.

A oferta de teste virtual da Banuba irá incluir a digitalização gratuita de todos os itens de maquiagem como uma oferta por tempo limitado. O número específico de unidades de armazenamento depende do plano de preços selecionado. A campanha irá começar em setembro de 2023 e terminar em 31 de dezembro.

A digitalização gratuita impulsiona a TINT em termos de relação preço/qualidade. Graçasàrepresentação de produtos de primeira linha, os clientes terão uma experiência incomparável por menos. Saiba mais sobre a plataforma de teste virtual TINT e reserve uma demonstração agora.

“Nossa meta é aumentar as conversões e aprimorar a personalização, em vez de lucrar em fazer cópias digitais de produtos”, disse Anton Liskevich, Diretor de Produtos e Cofundador da Banuba.

Em geral, a digitalização de uma nova coleção leva menos de 24 horas. É esperado que, com esta adição, os clientes sejam capazes de começar a obter retornos com mais rapidez e aumentar o valor geral que a plataforma de teste virtual pode trazer a eles.

A TINT da Banuba inclui uma lista de recursos exclusivos:

IA de recomendações de última geração , que faz sugestões personalizadas aos clientes.

, que faz sugestões personalizadas aos clientes. Representação de produto ultrarrealista , simulando interações naturais com a iluminação e a pele dos usuários.

, simulando interações naturais com a iluminação e a pele dos usuários. Suporte multiplataforma , que o torna acessível em smartphones, computadores e até mesmo em espelhos inteligentes em lojas.

, que o torna acessível em smartphones, computadores e até mesmo em espelhos inteligentes em lojas. Funcionalidade expandida de teste : maquiagem, óculos, chapéus, pulseiras, joias e muito mais.

: maquiagem, óculos, chapéus, pulseiras, joias e muito mais. Integração rápida com a loja online do cliente, que leva em média menos de 2 semanas.

com a loja online do cliente, que leva em média menos de 2 semanas. Mais de 22.000 unidades de armazenamento já digitalizadas.

já digitalizadas. Resultados mensuráveis com vendas online até 200% melhores e devoluções de produtos até 60% menores.

Teste os recursos da TINT: https://tintvto.com.

Sobre a Banuba

Banuba é uma empresa de realidade aumentada com mais de 7 anos no mercado, pioneira em tecnologias de rastreamento facial, teste virtual e fundo virtual. A Banuba fornece kits de desenvolvimento de software (SDKs) para realidade aumentada e edição de vídeos, bem como soluções prontas para integração para teste virtual no rosto, cabelo e mãos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230926644998/pt/

Contato:

E-mail: [email protected]



Blog oficial de Banuba: https://www.banuba.com/blog



Banuba no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/banuba



Banuba no Twitter: https://twitter.com/BanubaFaceAR

Fonte: BUSINESS WIRE