Transparência nas contas públicas é pilar da gestão

* Por: DINO - 26 de setembro de 2023.

O índice oficial que avalia o desempenho das cidades brasileiras no envio de dados contábeis e fiscais, juntamente com critérios que promovem transparência e confiabilidade, revelou um marco significativo para municípios capixabas. De acordo com a nova edição do Ranking Municipal BSPN (Balanço Setor Público Nacional) e do Indicador de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal divulgado pelo Tesouro Nacional, os municípios de Vitória (ES) e Serra (ES) conquistaram a 5ª e a 9ª posição, respectivamente, entre os mais bem avaliados em todo o Brasil.

Em comum, as cidades utilizam o mesmo sistema de prestação de contas para geração de relatórios e arquivos de envio aos Tribunais de Contas e órgãos como o Tesouro Nacional.

“Essa avaliação contábil é uma demonstração da eficácia da gestão pública e da responsabilidade na prestação de serviços à população”, explica Manoel Ribeiro, gerente de software da SMAR APD, parceira tecnológica dos municípios para sistemas ERP dedicados à gestão pública.

A Contadora Geral da Serra (ES), Cassiana Adriano dos Santos Prates, destaca a importância das contas públicas e o rigor com que as prestações de contas são feitas.

“As contas públicas sempre foram de extrema importância, principalmente para a população que necessita saber onde os recursos públicos estão sendo empregados com responsabilidade e sem desperdícios, possibilitando fidedignidade e confiabilidade nas informações contábeis prestadas aos órgãos de controle externo e à população em geral”, explica a gestora. Ela avalia também a importância do índice para as políticas públicas.

“Essa conquista sinaliza o trabalho realizado e impacta positivamente na confiança para a realização de investimentos públicos e privados na cidade e nas garantias de eficácia das políticas públicas e dos serviços entregues ao cidadão”, complementa.

Para Ericsson Salazar, Subsecretário de Contabilidade de Vitória (ES), a capital tem se consolidado como uma referência na gestão, fruto da construção de um trabalho com foco na transparência.

“Todo o trabalho vem sendo construído através do rigoroso controle e transparência das contas públicas, com atenção à eficácia das políticas públicas e a prestação de serviços de alta qualidade à população”, explica Salazar.

Parceria tecnológica: eficiência e agilidade para a contabilidade pública- Simplificar os complexos processos da contabilidade pública é um desafio e é papel dos sistemas atender de forma completa todos os núcleos da contabilidade pública, com uma solução ágil e totalmente integrada e alinhada com os órgãos prestadores de contas.

A questão da integração dos sistemas e parceria tecnológica é um fator importante, pois contribui para a assertividade nas entregas de forma segura e confiável. Cassiana, Contadora Geral da Serra, comenta a importância dessa parceria e investimento no capital intelectual da equipe do município.

“Criou-se um ambiente confiável baseados em três pilares: sistema, parceiros tecnológicos e servidores, favorecendo o trabalho e possibilitando o cumprimento de todos os prazos exigidos pelos órgãos de controle externos e, o mais importante, com confiabilidade nas informações”, explicou.

ES em destaque nas contas públicas – Outros importantes municípios no Estado do Espírito Santo que usam o mesmo sistema para gestão contábil figuram entre os mais bem avaliados com nota A no Ranking Nacional. É o caso, Atílio Viváqua, Aracruz, Vila Velha e Conceição da Barra.