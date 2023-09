Afiniti designa Hassan Afzal como seu Diretor Executivo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

Afiniti, líder em oferecer soluções de emparelhamento comportamental e empresarial habilitadas por IA para interações com clientes, anunciou a designação de Hassan Afzal como Diretor Executivo e Diretor do Conselho da Afiniti.

O Sr. Afzal, líder empresarial experiente, irá suceder Larry Babbio, que assumiu a função de Diretor Executivo da Afiniti em 2021. Sua designação é o auge de um plano de sucessão de diretoria executiva e do subsequente processo de busca executado pelo Conselho. O Conselho Administrativo agradece ao Sr. Babbio por seu compromisso inabalável com a Afiniti e está satisfeito com o fato de a empresa continuar aproveitando sua experiência, uma vez que irá permanecer na Afiniti como Diretor do Conselho.

O Sr. Afzal ingressou na Afiniti em 2007 como um de seus primeiros funcionários e trabalhou como Diretor de Tecnologia, o que o tornou um arquiteto-chave da tecnologia exclusiva e patenteada da Afiniti. Ele tem sido um dos principais facilitadores do crescimento da Afiniti até sua escala atual com cerca de 1.500 funcionários em 20 países. O Sr. Afzal possui mestrado em Computação e Sistemas de Informação pela Universidade da Pensilvânia e bacharelado em Engenharia Elétrica pela Universidade da Virgínia.

“Estou na expectativa de liderar esta grande empresa e aproveitar a força de nosso pessoal, nossa cultura e nosso foco centrado no cliente”, disse o Sr. Afzal. “Como pioneira no uso de tecnologia de inteligência artificial para otimizar de modo mensurável as interações com os clientes, a Afiniti tem uma ótima oportunidade de implantar mais inteligência e automação na experiência do cliente. Irei trabalhar com Larry e o Conselho em uma transição perfeita, tendo que agradecer a Larry por sua orientação durante os últimos dois anos.”

“Hassan trouxe uma enorme experiência com excelentes habilidades estratégicas e de liderançaàAfiniti e estamos muito satisfeitos por ser nosso Diretor Executivo”, disse o Sr. Babbio. “Ele impressionou o Conselho com o impacto que causou na Afiniti, onde trouxe uma forte mentalidade centrada no cliente e uma liderança tecnológica criativa. O Conselho acredita que suas habilidades de liderança e experiência irão direcionar a Afiniti em sua próxima fase estratégica.”

Sobre a Afiniti

A Afiniti usa tecnologia patenteada de inteligência artificial para emparelhar os participantes nas interações com os clientes com base na probabilidade de eles interagirem. Sua tecnologia é utilizada a nível mundial nos setores de saúde, telecomunicações, viagens, hotelaria, seguros e serviços bancários, bem como em diversos canais de experiência do cliente. Para saber mais, acesse www.afiniti.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230927317278/pt/

Contato:

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE