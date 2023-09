Doação de micropigmentação para mulheres com câncer na Tattoo Week SP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

No mês de outubro, que marca a campanha de prevenção e combate ao câncer de mama, a Tattoo Week volta a São Paulo nos dias 20, 21 e 22 para realizar sua 11ª edição com a marca registrada da solidariedade. Serão doadas 100 micropigmentações de sobrancelhas e de reconstrução das aréolas dos mamilos para mulheres com câncer e homens trans. Inscrições estão abertas no @tattooweek.

Doação de tattoos para pacientes crônicos

Segundo Gawendo, a tatuagem da diabetes, por exemplo, pode salvar um paciente diabético em um caso de desmaio na rua. “Com a marca da diabetes no braço, logo os socorristas saberão qual procedimento adotar. A tatuagem pode salvar vidas”, destaca Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week. Este é o objetivo da ação de doação de tatuagens de segurança para pacientes crônicos com diabetes, hipertensão, alergias, etc.

Evento tem inscrições abertas para pacientes oncológicas

As pacientes deverão efetuar a inscrição para receberem a micropigmentação gratuita pelo instagram da Tattoo Week (@tattooweek). A iniciativa do evento conta com a parceria da conceituada micropigmentadora Ana Savoy através do projeto Arte com Paixão. Representando a Tattoo Week, colabora a associação Tattoo do Bem, presidida por Esther Gawendo, presidente da entidade. Vale ressaltar que o procedimento só poderá ser realizado mediante a apresentação do atestado médico.

“O meu projeto social Arte com Paixāo, que criei em 2012, sempre me emociona quando vejo a alegria e a recuperaçāo da autoestima das mulheres. E dessa vez , com a parceria da Tattoo Week , faremos muitas mulheres realizadas”, destaca Ana Savoy.

Parceria entre a Tattoo do Bem, a Tattoo Week e o Projeto Arte com Paixão

“A TW cumpre todos os anos seu papel social e de utilidade pública. Provamos que tatuagem é arte, beleza, saúde, solidariedade e um mercado que cresce fortemente no país”, enfatiza Esther Gawendo.

A parceria entre a Tattoo do Bem e o Projeto Arte com Paixão é uma ação social idealizada e administrada pela Tattoo Week. O objetivo é atender pacientes oncológicas que passam ou passaram por tratamento de quimioterapia, perdendo os pelos das sobrancelhas. Também atendem mulheres e homens trans que passaram pelo procedimento de mastectomia (retirada da mama) e desejam ter suas aréolas redesenhadas, com o auxílio da micropigmentação paramédica.

De acordo com Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, esta será a maior Tattoo Week de todos os tempos. “Dobramos o seu tamanho no Expo Center Norte. Agora contamos com 17 mil metros quadrados, espaço que será ocupado pelos maiores artistas da arte na pele do Brasil e do mundo. Também teremos várias ações sociais, música e dança, arte, entretenimento e espaço gastronômico. É um evento para a família se conectar com a arte da tatuagem e, ao mesmo tempo, um ponto de intercâmbio entre tatuadores do mundo todo e o mercado da arte na pele”, destaca.

Dentre as ações sociais, a Tattoo Week arrecada todos os anos toneladas de alimentos não perecíveis, que são doados a ONGs da cidade.

Inscrições abertas para micropigmentação de sobrancelhas e mamilo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXr7IoApxhCgnR0ShvAwJXvEj2t82mNIUCmjMUfdUuLaKxZA/viewform

Inscrições para tatuagem de segurança https://forms.gle/wkMSL931w7z96sgA8

Maiores informações podem ser obtidas no site tattooweek.com.br e no Instagram @tattooweek.

Serviço

O ingresso será gratuito apenas na sexta-feira (20), doando 2 quilos de alimento não perecível na entrada. Para o sábado (21) e o domingo (22), o ingresso poderá ser adquirido pelo link https://lets.events/e/tattoo-week-sao-paulo-2023/ ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 40,00 (ingresso social com doação de 1 quilo de alimento não perecível) a R$ 199,90 (combos).