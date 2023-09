Estratégias para a adotar Tecnologias Exponenciais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

Tecnologias exponenciais são identificadas pelo rápido desenvolvimento, pois seguem uma curva de crescimento exponencial e dobram o seu desempenho a cada determinado período de tempo. Por isso, nos próximos 20 anos, de acordo com um estudo recente da consultoria McKinsey, as empresas que adotam tecnologias exponenciais – como Inteligência Artificial Generativa – poderão experimentar um aumento médio de 25% na eficiência operacional e uma redução de 20% nos custos. Esses números, entre outros indicadores de mercado, destacam a importância de uma adoção bem-sucedida dessas tecnologias.

Outros dados mostram que a adoção de tecnologias exponenciais pode trazer riscos. De acordo com a Pesquisa de Maturidade do Processo de Gestão de Riscos no Brasil, conduzida pela empresa KPMG em 2022, a melhoria nas práticas de governança corporativa e a visibilidade interna e externa (75%), o desejo de reduzir a exposição ao risco em toda a empresa (71%), a necessidade de atendimento a requisitos regulatórios (51%), a mitigação de incidentes éticos e de reputação (34%) e a motivação para melhorar o desempenho corporativo (33%) estão entre os principais fatores que influenciam a implementação da gestão de riscos.

Segundo Frédéric Martineau, CTO da act digital, os números da pesquisa relembram que segurança cibernética, a privacidade dos dados e a integridade das informações são preocupações críticas. “A gestão proativa de riscos, incluindo avaliações de segurança, planejamento de contingências e conformidade regulatória, é essencial para garantir a confiança dos clientes e a resiliência dos sistemas. Uma implantação cuidadosa é crucial. Começar com projetos-piloto permite testar a tecnologia em um ambiente controlado, fornecendo insights valiosos e identificando desafios antes da implementação em larga escala. À medida que a adoção avança, a escalabilidade e a integração com sistemas existentes devem ser prioridades, garantindo que a nova tecnologia agregue valor sem causar interrupções indesejadas”, disse.

“A adoção de tecnologias exponenciais não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade à sobrevivência e prosperidade das empresas em diversos setores. A chave para o sucesso está em empresas que adotam uma estratégia equilibrada entre inteligência tecnológica e visão estratégica. Afinal, as tecnologias têm o poder de transformar radicalmente modelos de negócios, otimizar operações, criar fontes de receita e oferecer valor agregado aos clientes de maneiras antes impensáveis. Adotar essas inovações não é uma questão de “se”, mas de “quando e como” – pois as empresas que não se adaptam são ultrapassadas por concorrentes mais ágeis e inovadores”, finaliza Frédéric.

Frédéric Martineau é CTO na act digital. Mais informações em actdigital.com