Gêmeos Digitais podem ser o futuro da eficiência industrial

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

Uma projeção lançada pela consultoria IDC Brasil informou que a expectativa é que o setor de tecnologia da informação (TI) avance 6,2% neste ano diante de um cenário de ajuste e redirecionamento de gastos, mas favorecido pelo consumo de tecnologia pelas empresas, que deve crescer 8,7%. Atualmente, uma das novidades do setor é o uso de gêmeos digitais para ajudar as empresas a maximizar a eficiência e a produtividade.

De acordo com a Schneider Electric, os gêmeos digitais são uma tecnologia que permite criar uma réplica digital de um sistema ou processo físico. Essa reprodrução é criada a partir de dados de sensores e equipamentos conectáveis como medidores, relés de proteção, UTRs, Disjuntores etc., somado com a modelagem e simulação, assim as empresas visualizam e gerenciam seus processos de forma mais precisa e eficiente.

Entre as aplicações dos gêmeos digitais está a manutenção preditiva, segundo a Schneider Electric. Com a ajuda de sensores e dados de ativos físicos, as organizações podem criar modelos digitais que preveem quando uma máquina precisará de reparo, permitindo que as equipes de manutenção atuem proativamente antes que ocorra uma falha. Isso pode reduzir significativamente o tempo de inatividade e os custos associados à manutenção corretiva.

Rafael Cesar Medeiros Soares, Digital Grid LATAM da Schneider Electric, explica que também podem ser usados para otimizar processos industriais, como um modelo digital de uma linha de produção, que pode ser usado para simular e testar diferentes cenários, permitindo que as empresas identifiquem áreas de ineficiência e implementem mudanças para aumentar a produtividade.

“Existem desafios na implementação de soluções de gêmeos digitais. As empresas precisam ter uma infraestrutura de sensores, equipamentos conectáveis e redes de comunicação confiáveis para coletar e transmitir dados em tempo real. Além disso, é necessário investir em ferramentas de análise e modelagem para criar modelos digitais precisos e eficazes”, explica o porta-voz.

Abaixo, o executivo Rafael Cesar lista os benefícios ao utilizar essa solução:

Monitoramento em tempo real: permite o monitoramento em tempo real do sistema elétrico. Isso possibilita uma visão precisa do estado do sistema elétrico, considerando os seus equipamentos e componentes, permitindo uma detecção rápida de falhas e acelerando a tomada de decisão.

Diagnóstico de Falhas: os gêmeos digitais permitem prever possíveis falhas em componentes do sistema antes mesmo que elas ocorram. Essas previsões são feitas através do modelo digital do sistema, da análise de dados históricos e atuais, permitindo a manutenção preditiva e proativa minimizando as paralisações não programadas.

Simulação e Planejamento: com um gêmeo digital, é possível realizar simulações e análises de cenários, como por exemplo, do tipo “e se” com o objetivo de planejar e otimizar os processos. Isso inclui a capacidade de avaliar o impacto de uma manobra, de adicionar ou modificar equipamentos, expandir a capacidade, identificar gargalos e antecipar necessidades futuras.

Manutenção preditiva: os gêmeos digitais permitem que as empresas criem modelos digitais de seus ativos físicos e usem dados de sensores para prever quando uma máquina precisará de manutenção. Isso pode reduzir significativamente o tempo de inatividade e os custos associados à manutenção corretiva.

Otimização de processos: “com os modelos digitais dos gêmeos digitais, as empresas podem simular e testar diferentes cenários para identificar áreas de ineficiência e implementar mudanças para aumentar a produtividade”, explica Rafael.

Tomada de decisões informadas: é possível monitorar em tempo real o estado dos equipamentos e o seu desempenho, alimentando os modelos digitais e simulando diversas condições em tempo de execução de forma a auxiliar a tomada decisão, evitando erros, aumentando a eficiência e produtividade como, por exemplo, a possibilidade de verificar o resultado de uma manobra antes mesmo de executá-la.

Redução de custos: ao prever falhas em ativos físicos e otimizar processos, é possível reduzir seus custos de manutenção e operação.

O Digital Grid LATAM destaca: “Os gêmeos digitais são uma das soluções mais inovadoras e podem ser o futuro da eficiência industrial”.