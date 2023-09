Instalação de produção de baterias da Hithium é certificada como neutra em carbono

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

A instalação de produção da Hithium, uma fabricante de baterias estacionárias, em sua sede em Xiamen (China) recebeu a certificação de neutralidade de carbono PAS 2060, reconhecida mundialmente (número do certificado: 0412TZH01106). Essa norma de certificação se baseia em metodologias estabelecidas, de acordo com a TÜV Süd, para calcular a pegada de carbono da fábrica (como o GHG-Protocol e a ISO 14064) e avalia, quando necessário, o impacto dos certificados de compensação de alta qualidade de projetos climáticos (incluindo MDL, JI, GS e VCS).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230927968427/pt/

Hithium’s Xiamen battery production plant has been certified carbon neutral. (Photo: Business Wire)

A empresa quer que a fábrica sirva como referência na indústria de armazenamento de energia, elevando o padrão de produção sustentável como um dos primeiros locais de produção de baterias na China a receber tal certificação.

O gerente geral da Hithium, Jason Wang, comentou: “É um grande orgulho termos alcançado esta certificação tão rapidamente e estarmos estabelecendo um alto padrão para o setor. Nossa abordagem para cumprir o objetivos ESG e alcançar a produção sustentável está enraizada na cultura da empresa. Desde a direção até cada membro das equipes, seja na investigação, nas vendas ou na linha de produção, vê a redução das nossas emissões de carbono como um compromisso fundamental”.

Aproveitando a certificação da sua fábrica neutra em carbono, a Hithium anunciou algumas metas associadas:

Neutralidade de carbono nas operações do grupo até 2025



Para alcançar a neutralidade de carbono nas operações principais do grupo (escopos 1 e 2), a Hithium utilizará mais de 40% de eletricidade renovável, bem como reduzirá em 15% as emissões médias de carbono tanto dos seus produtos como da sua cadeia de suprimentos (em comparação com o ano de referência de 2022), com uma taxa de reciclagem superior a 20% para matérias-primas descartadas.

Neutralidade de carbono na produção global até 2028



O objetivo da Hithium é atingir 100% de uso de eletricidade renovável no grupo, com bases globais de produção de baterias certificadas como fábricas neutras em carbono, para reduzir em 30% as emissões médias de carbono tanto dos seus produtos como da sua cadeia de suprimentos (em comparação com o ano de referência de 2022), com uma taxa de reciclagem superior a 40% para matérias-primas descartadas.

Neutralidade de carbono em toda a cadeia industrial até 2035



Até 2035, a Hithium pretende alcançar a neutralidade de carbono em toda a cadeia do grupo (escopos 1, 2 e 3), ao longo do ciclo de vida do produto (excluindo a fase de uso), e uma taxa de reciclagem superior a 80% para matérias-primas descartadas.

Como parte dos seus objetivos de sustentabilidade, a fabricante fundada em 2019 também se registrou recentemente na Achilles, uma agência de monitoramento de emissões e ESG, e aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas (UNGC). O plano de implementação da empresa para atingir esses objetivos inclui a melhoria do processo de produção, aplicações inteligentes, o uso crescente de energia limpa e materiais recicláveis, e pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de baixo carbono.

Sobre a Hithium



Fundada em 2019, a Hithium é fabricante líder de produtos estacionários de armazenamento de energia de alta qualidade para aplicações em grande escala, bem como para aplicações comerciais e industriais. Com quatro centros distintos de P&D e várias instalações de produção “inteligentes”, as inovações da Hithium incluem melhorias de segurança inovadoras para suas baterias de íons de lítio, bem como aumentos no ciclo de vida. Com décadas de experiência acumulada na área entre seus fundadores e executivos seniores, a Hithium aproveita sua especialização em BESS para oferecer a parcerias e clientes avanços exclusivos em armazenamento de energia. A empresa está em Xiamen (China), com outras unidades em Shenzhen e Chongqing (ambas na China), Munique (Alemanha) e Califórnia (EUA). A Hithium despachou 11 GWh de capacidade de bateria, 5 GWh somente em 2022, e está expandindo sua atual capacidade de produção de 45 GWh para 70 GWh até o final de 2023.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230927968427/pt/

Contato:

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE