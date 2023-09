Intelsat expande infraestrutura no Brasil e oferece novos serviços

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

A Intelsat, operadora de uma das maiores redes de comunicação integrada via satélite e terrestre do mundo e líder no fornecimento de conectividade a bordo (IFC), lançou novos serviços no Brasil que combinam suporte local, novas instalações de teleporto e cobertura de satélite mais ampla para fornecer serviços de conectividade a mais usuários em toda a região.

Todos os ativos, tecnologia e infraestrutura do Brasil estão operacionais, incluindo:

Nova capacidade de satélite de alto rendimento : os satélites Intelsat 46e e Galaxy 28, posicionados no Brasil e na América Latina, fornecerão conectividade confiável para clientes empresariais, operadoras de rede móvel, mídia e aviação comercial.

: os satélites Intelsat 46e e Galaxy 28, posicionados no Brasil e na América Latina, fornecerão conectividade confiável para clientes empresariais, operadoras de rede móvel, mídia e aviação comercial. Novas instalações de teleporto : localizadas na região do Rio de Janeiro, as instalações expandem a rede global existente da Intelsat e permitem conexões diretas entre os satélites da Intelsat e as redes terrestres locais do Brasil, diminuindo a distância percorrida pelo tráfego de Internet dos usuários.

: localizadas na região do Rio de Janeiro, as instalações expandem a rede global existente da Intelsat e permitem conexões diretas entre os satélites da Intelsat e as redes terrestres locais do Brasil, diminuindo a distância percorrida pelo tráfego de Internet dos usuários. Expansão do centro de operações: o Centro de Operações de Rede (COR) da Intelsat no Brasil ampliou sua equipe para oferecer melhor suporte aos clientes regionais, oferecendo acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, para representantes de suporte fluentes em cinco idiomas, incluindo o português do Brasil.

“Com a combinação de mais capacidade de satélite, um novo teleporto e um centro de operações fica mais fácil para nossos clientes fornecer serviços de maior qualidade para mais usuários em todo o Brasil”, disse Ricardo La Guardia, vice-presidente regional de vendas para a América Latina da Intelsat. “Nossa expansão no Brasil faz parte de nossa estratégia para capacitar a região mais ampla da América Latina com conectividade incomparável, visando áreas carentes e regiões remotas como a Amazônia, promovendo a inclusão digital.”

Segundo um relatório recente da GSMA, cerca de 25% da população brasileira (mais de 50 milhões de pessoas) vive dentro da cobertura de uma rede, mas não utiliza serviços de internet móvel. Melhorar as opções de conectividade para provedores de serviços ajudará a impulsionar a economia digital e abrirá caminhos para o crescimento dos negócios em todo o Brasil em setores como governo, educação, saúde e agricultura.

“A disponibilidade de infraestruturas locais e conhecimentos especializados no país é um passo fundamental para melhorar a infraestrutura de Internet e telecomunicações em todas as regiões do país”, disse La Guardia.

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat está focada em fornecer comunicações via satélite seguras e contínuas para governos, ONGs e clientes comerciais por meio da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Ao operar uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat reduz a exclusão digital e permite que as pessoas e as suas ferramentas falem através dos oceanos, vejam através dos continentes e ouçam através dos céus para comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação, há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneira” no setor de satélites, na vanguarda dos serviços aos seus clientes e ao planeta. Tendo como alicerce um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, agora, os membros da equipe da Intelsat estão de olho nas “próximas inovações” no espaço,àmedida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

Siga-nos nas redes sociais:

Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230927823171/pt/

Contato:

Melissa Longo – [email protected]; +1 240-308-1881

Fonte: BUSINESS WIRE