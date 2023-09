LESSENGERS inicia produção em alta escala de AOCs e transceptores 800G, incorporando a tecnologia de “fiação óptica direta” para clusters de IA/ML e operações de data center em hiperescala

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

A LESSENGERS Inc., um fornecedor de componentes ópticos inovadores com base em sua tecnologia patenteada de “fiação óptica direta” (DOW), anunciou hoje que o seu novo produto, o transceptor 800G (800G OSFP SR8), iniciará a produção em alta escala no quarto trimestre de 2023 e começará a ser enviado aos clientes. O DOW é uma tecnologia de guia de onda revestida de aràbase de polímero que é particularmente útil para interconexões ópticas em data centers e em ambientes de computação de alto desempenho.

O DOW conecta dispositivos fotônicos ativos, como os diodos laser ou fotodiodos, diretamenteàfibra óptica para oferecer conectividade de sinal óptico de alta densidade e alta velocidade entre interruptores (switches), servidores e outros dispositivos nos data centers ou clusters HPC (computação de alto desempenho). Esta capacidade possibilita várias eficiências operacionais e benefícios econômicos, como:

Sem alinhamento ativo – acoplamento óptico com custo competitivo

Sem uso de montagem de lente multicanal – diafonia óptica quase zero

Sem entreferro – reduz drasticamente o ruído de reflexão

Alto grau de liberdade no design do dissipador de calor – temperatura de junção muito mais baixa

Estes atributos tornam o 800G OSFP SR8 e outros produtos para cabos ópticos ativos de alta velocidade e transceptores de alto desempenho, altamente confiáveis e econômicos.

“A demanda por conectividade óptica em clusters de IA acelera a inovação”, comentou o Dr. Vladimir Kozlov, CEO e fundador da LightCounting. “Novos projetos de motores ópticos conectáveis e coempacotados dependem de conectividade paralela de alta densidade, que precisa de novos métodos de empacotamento e acoplamento de fibra. A fiação óptica direta, desenvolvida pela LESSENGERS, é um ótimo exemplo dessas novas abordagens.”

“Temos orgulho de anunciar a produção em alta escala dos AOCs e transceptores 800G baseados em DOW”, disse Chongcook Kim, CEO na LESSENGERS. “O uso da tecnologia DOW nos permite obter óptica de alto desempenho e baixo ruído por sua natureza, o que nos possibilita agilizar o fluxo do processo de produção com a automação completa.”

A LESSENGERS participará da Conferência Europeia sobre Comunicações Ópticas na próxima semana (ECOC) em Glasgow na SEC – na MR31 e no estande nº 306.

Sobre a LESSENGERS

A LESSENGERS é um fornecedor de soluções ópticas inovadoras, alimentado por sua tecnologia patenteada DOW, que possibilita o acoplamento óptico direto econômico e sem o uso de lentes ópticas. Isto fornece a solução mais adequada para aplicações de data centers, como transceptores ópticos 800G/1.6T, cabos ópticos ativos (AOCs), óptica integrada, quase empacotada ou coempacotada.

Contato:

LESSENGERS Inc.

Taeyong Kim, Ph.D

Diretor de Marketing

+82-10-6549-7654

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE