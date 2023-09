Linksys anuncia próxima etapa em segurança de redes residenciais e de pequenos escritórios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

A Linksys®, uma empresa icônica de conectividade para residências e pequenos escritórios, anunciou em uma declaração da direção o novo recurso Cognitive™ Security, que irá complementar a recém-lançada Designer Series até o fim do ano. A tecnologia de Cognitive Security será então lançada na Icon Series, a ser anunciada em breve, ainda este ano.

Image of one white WiFi node, one grey WiFi node and one black WiFi node placed in a zig-zag formation (Photo: Business Wire)

Os produtos Designer Series que irão apresentar o Cognitive Security são:

Velop ® Pro 6E – atualmente sendo enviado

Pro 6E – atualmente sendo enviado Velop Pro 7 – com envio em setembro

Velop Micro Router 6 – esperado em outubro / novembro

Velop Micro Mesh 6 – esperado em outubro / novembro

O termo “Cognitivo” no espaço tecnológico se refere a “tecnologias pensantes”, que podem solucionar problemas de modo determinista, seja por seleção do usuário ou automação. Na fase 1 de sua implementação, o Cognitive Security da Linksys foi desenvolvido inteiramente com base nas contribuições e respostas dos usuários, visando poupar tempo e esforço dos usuários.

Alguns recursos importantes do Cognitive Security incluem:

Bloqueio automático de sites maliciosos e de conteúdo adulto com uso do Fortinet ® Secure DNS ou Cisco ® OpenDNS.

e de conteúdo adulto com uso do Fortinet Secure DNS ou Cisco OpenDNS. Convidado instantâneo: Este recurso permite que o usuário emita credenciais temporárias para convidados acessarem sua rede residencial. Estas redes temporárias são excluídas automaticamente após um período de tempo pré-determinado.

Este recurso permite que o usuário emita credenciais temporárias para convidados acessarem sua rede residencial. Estas redes temporárias são excluídas automaticamente após um período de tempo pré-determinado. Inicialização / imagem com segurança: Protege sua rede residencial de ser invadida, ao garantir que apenas firmware confiável possa ser instalado e executado em seus dispositivos de rede residencial.

O Cognitive Security segue a mesma premissa das tecnologias Linksys anunciadas previamente, incluindo Cognitive Mesh e Cognitive Experience. Estas tecnologias oferecem um recurso de “valor contínuo” com melhoria a cada atualização. A fase 2 do Cognitive Security irá humanizar ainda mais a rede residencial com recursos inteligentes que incluem, mas não estão limitados a:

Notificação quando um novo dispositivo entra na rede pela primeira vez

Lembrete contínuo para alterar a senha do administrador de rede

Backup criptografado e iniciado pelo usuário da configuração de rede

O Cognitive Security trabalha continuamente para otimizar os dispositivos do usuário online e garantir o uso seguro do WiFi. Os usuários podem fazer ajustes fáceis usando o aplicativo Linksys, que proporciona várias opções avançadas de segurança otimizadas e opções de navegação segura para aumentar ainda mais a segurança online.

Sobre a Linksys

Na Linksys, projetamos a simplicidade para que você nunca experimente a complexidade. A Linksys é uma marca icônica comemorando seu 35º ano de inovação em conectividade residencial e de pequenos escritórios. Com muitas inovações no setor a seu crédito, a Linksys oferece produtos simples, rápidos, confiáveis e acessíveis para residências e pequenos escritórios onde “não há TI”.

© 2023 Linksys Holdings, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A Linksys e muitos nomes de produtos e logotipos são marcas comerciais da Linksys Holdings Inc. e/ou de suas afiliadas. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230927678641/pt/

Contato:

Contato de Mídia



[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE