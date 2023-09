Mercado varejista enxerga tendência e aposta em painéis de LED

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

De acordo com o relatório de pesquisa da P&S Market Research, o mercado de iluminação LED irá ultrapassar US$70,2 bilhões ainda neste ano. Usado não só por consumidores residenciais, como também em estabelecimentos comerciais, os painéis de LED proporcionam imagens de alta qualidade e cores vibrantes, tornando-os uma opção interessante para destacar produtos e criar experiências visuais com foco no consumidor.

No mercado de varejo é importante a empresa se destacar da concorrência, sobretudo para captar a atenção dos clientes. Nesse contexto, a tecnologia de painéis de LED surge como uma opção para sinalização digital e divulgação de produtos e serviços. Com qualidade visual e flexibilidade de conteúdo, esses painéis oferecem diversos benefícios para os varejistas. Há algumas vantagens em adotar essa tecnologia, bem como o custo-benefício em relação a outras formas de mídia tradicional.

Ao contrário de mídias tradicionais, os painéis de LED permitem a atualização dinâmica do conteúdo exibido com aplicações em sinalização digital. “Isso possibilita se adaptar às necessidades em tempo real, permite que os varejistas comuniquem informações relevantes e promovam ofertas sazonais; o que resulta em redução de custos com materiais gráficos”, frisa Amanda Nakaiama, executiva de canais LED & Displays na Hikvision.

Essa tecnologia permite segmentar e direcionar mensagens específicas para diferentes públicos-alvo. Com base em dados demográficos, histórico de compras ou localização geográfica, é possível exibir um conteúdo personalizado, o que pode aumentar a relevância e eficácia da comunicação com os consumidores.

Outro ponto interessante é que os LEDs são duráveis, com vida útil que chega a 100 mil horas, resistentes a impactos, podem suportar condições ambientais adversas, seja em aplicações tanto internas quanto externas, além de consumirem menos energia. Para mais, a variedade de tamanhos e formas concede uma adaptação a diferentes espaços e ambientes de varejo, desde pequenas telas para gôndolas e prateleiras até grandes espaços como fachadas e vitrines.

Por fim, a capacidade de atualizar facilmente o conteúdo, sem a necessidade de reimpressão frequente, reduz os custos operacionais. “As possibilidades de aplicação da tecnologia se limitam a criatividade do negócio”, completa Nakaiama.