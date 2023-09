Opções de MarTech se expandem para atender à crescente demanda no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

O Brasil registrou um aumento na demanda por soluções de tecnologia de marketing durante a pandemia da COVID, impulsionado pela necessidade de aprimorar a experiência digital do cliente e simplificar as operações comerciais, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma importante empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ MarTech Service Providers2023 para o Brasil constata que, em vez de os fornecedores se consolidarem para atenderàcrescente necessidade de serviços de MarTech, as opções para empresas brasileiras se expandiram. Embora muitas empresas brasileiras tenham optado por utilizar plataformas de nuvem dominantes como AWS, Azure e Google Cloud, muitas outras preferem aplicativos e websites personalizados independentes, de acordo com o relatório do ISG.

“Os fornecedores de MarTech precisam produzir resultados e demonstrar eficiência”, disse Sunder Pillai, ISG, diretor e practice leader, Retail, CPG e Enterprise. “O desafio deles é fazer com que as marcas entendam que investir em marketing de precisão e melhorar a experiência de compra aumentará a participação no mercado e fidelizará os clientes.”

De acordo com o relatório do ISG, os clientes preferem feedback imediato e respostas adaptadas às suas necessidades específicas. As tendências do marketing digital mostram que dois terços dos consumidores digitais desejam interagir com os anunciantes em tempo real, afirma o relatório. Além disso, quatro quintos das pessoas estão mais abertas e interessadas em interagir com marcas que oferecem experiências personalizadas, afirma o ISG. No entanto, esta não é uma tarefa fácil, especialmente com a crescente consciencialização em torno da utilização de dados pessoais.

Para os diretores de marketing, a complexidade do marketing digital pode ser um desafio considerável, afirma o relatório do ISG. A abundância de peças móveis – combinada com mudanças contínuas no ambiente global, no cenário competitivo, nas tecnologias de consumo e, acima de tudo, no comportamento do cliente – exige que as marcas evoluam continuamente as suas abordagens de marketing, afirma o ISG.

Embora o conteúdo seja crucial para a experiência global e estratégia de comunicação de uma empresa, só é relevante se for adequado a cada segmento-alvo de clientes, personalizado para cada intenção e entregue no formato apropriado, afirma o relatório do ISG.

“A qualidade do conteúdo e a experiência digital geral tornaram-se estratégicas para as empresas”, disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global da ISG Provider Lens Research. “O aumento dos custos exige uma abordagem diferente da simples compra de mídia.”

O relatório também examina como a IA está sendo usada pelas empresas brasileiras para melhorar o atendimento ao cliente, aprimorar o controle de qualidade e otimizar campanhas de marketing.

O relatório ISG Provider Lens™ MarTech Service Providers 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 28 fornecedores em seis quadrantes: Strategic MarTech Services, Digital Presence and Digital Ads, Digital Experience and Content, Social and Relationship, Digital Commerce Optimization, e Analytics and Intelligence.

O relatório nomeia Accenture e Media.Monks como Líderes em todos os seis quadrantes. Brivia e Stefanini Haus são nomeadas Líderes em cinco quadrantes cada, enquanto GhFly é nomeada Líder em quatro quadrantes. Cadastra é nomeada Líder em três quadrantes, enquanto ADSPLAY, DP6, Driven.CX, Keyrus, Naçao Digital, Squid e Vitrio são nomeados Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Nação Digital é nomeada como Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em três quadrantes, enquanto a Driven.CX e a Vitrio são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Brivia e na Ghfly.

O relatório ISG Provider Lens™ MarTech Service Providers 2023 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230927079137/pt/

Contato:

Press Contacts:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

[email protected]

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Mobile: +55 11 98671 5652

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE