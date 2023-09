Prowine São Paulo espera receber mais de dez mil visitantes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

A ProWine São Paulo, apontada como a mais significativa feira mundial de vinhos, acontece de 3 a 5 de outubro no Expo Center Norte, oportunidade de marketing e visibilidade para vinícolas e importadores para consolidarem suas marcas no competitivo mercado de vinhos pós-pandêmico. O evento é focado no segmento B2B para a geração de negócios e desenvolvimento da indústria. As inscrições são exclusivas para os profissionais do setor e estão disponíveis no site. A presença de grande número de expositores na Feira – esse ano, 25% a mais que na edição anterior – destaca o comprometimento e resiliência da indústria vinícola em um cenário pós-pandemia, demonstrando que os desafios podem ser superados e convertidos em inovação e crescimento.

Palco para marcas de vinho, como a chilena Concha y Toro exibirem seus lançamentos, o evento permite capturar a atenção de players em busca de experiências e produtos de qualidade no universo vitivinícola. Na edição de 2023 a ProWine São Paulo, retornará para a sua terceira edição com um espaço 32% maior de área comercializada, usando a capacidade total do pavilhão azul do Expo Center Norte- cerca de 15.000 m2 – pronta para receber mais de 1000 marcas, trazendo a participação de novas empresas do setor e soluções em um ambiente de negócios.

Neste cenário, a Concha Y Toro posicionada como a maior vinícola da América Latina e a terceira maior do mundo, não apenas apresentará suas marcas Trivento, Diablo e Casillero del Diablo, além de Marques de Casa Concha Heritage e The Cellar Collection, como também lança rótulos como o Trivento Eolo 2019 e o Casillero Del Diablo Devil’s Carnaval. Segundo a vinícola chilena, a inovação constante e a adaptação às tendências de consumo emergentes são agora mais relevantes do que nunca. Marcas como Casillero del Diablo, por exemplo, estão implementando abordagens focadas em públicos mais jovens, transformando percepções e introduzindo um elemento de surpresa e cor a uma categoria muitas vezes percebida como tradicional e monótona.

Nesta edição, a vinícola chilena oferece ao público duas palestras, sendo a primeira, no dia 3 de outubro, às 13h45, com o tema Trivento Golden Reserve Malbec: Descubra os perfis dos solos de Luján de Cuyo, onde o enólogo argentino Germán di Cesare guiará uma degustação de Malbecs de vinhedos de quatro regiões distintas.

Já no dia 4 de outubro, às 15h, Pietro Capuzzi, diretor de marketing da VCT Brasil, e Tito Urzúa, enólogo de Diablo, fazem palestra com debate sobre o tema Inovações de Casillero del Diablo e Diablo.

Mauricio Cordero, CEO da Viña Concha y Toro Brasil – VCT, expressa que a participação na Prowine São Paulo é um testemunho da resiliência e inovação da indústria vinícola chilena em enfrentar os desafios pós-pandemia e redefinir o cenário do mercado de vinhos. “No universo de propaganda e marketing, a visibilidade e a interação proporcionadas por feiras como a ProWine São Paulo são ferramentas vitais”, comenta o CEO.

Segundo ele, palestras educativas e debates, como os que serão oferecidos pela Concha y Toro, servem como plataformas adicionais para marcas de vinho compartilharem conhecimentos e novidades, estabelecendo assim uma conexão mais profunda com o público.

A estratégia de marketing de vinícolas, segundo a organização do evento, não se limita a apresentar produtos, mas a proporcionar uma experiência completa, permitindo aos visitantes degustar lançamentos em primeira mão e assimilar a paixão e dedicação embutidas em cada garrafa. Esta abordagem interativa permite reforçar a presença da marca e fortalece relações com o consumidor, uma táctica crucial em um mercado onde marcas de vinho estão intensamente focadas em se destacar e atrair um número crescente de consumidores, comentam os organizadores.

Durante os 3 dias, a feira apresentará entre as novidades alguns países inusitados como Irlanda, Grécia, Israel, Peru, Turquia, Moldávia, Líbano, entre outros. As marcas que fazem parte do evento são ao todo de 25 países, e a expectativa é receber 10 mil visitantes pelos estandes durante o evento, cuja edição atual representa crescimento de 25%.

Sobre a Viña Concha Y Toro

Com mais de 135 anos de história, a Viña Concha y Toro é empresa líder no segmento de vinhos. Segundo dados da consultoria Wine Intelligence, atualmente é a maior exportadora de vinhos da América Latina e uma das principais marcas de vinho do mundo presente em mais de 130 países. Sediada em Santiago do Chile, possui 12.313 hectares de vinhedos plantados nos melhores vales vitivinícolas do Chile, Argentina e Estados Unidos. Tem 13 escritórios de vendas em seus principais mercados ao redor do mundo. Em 2021, a Viña Concha y Toro tornou-se uma Certified B Corporation, concedida para as empresas comprovadamente comprometidas com a agenda ESG.

No Brasil, a VCT, filial e distribuidora do Grupo Concha y Toro, representa no país todos os produtos das vinícolas Concha y Toro, Trivento (Argentina) e Bonterra, na California.