Valetec lança sua 2ª edição do relatório de CVC no Brasil

27 de setembro de 2023.

A Valetec Capital, gestora de investimentos em participações, lançou este ano a segunda edição do relatório “Corporate Venture Capital no Brasil e no mundo em 2023”. O material apresenta aspectos sobre Corporate Venture Capital (Investimento de Fundos Corporativos) e suas semelhanças e diferenças com relação a M&A (Mergers & Acquisitions – Fusões e Aquisições, em português) e VC (Venture Capital – Capital de Risco, em português).

Em suma, o Corporate Venture Capital (CVC), que pode ser traduzido como “capital de risco corporativo”, tem como objetivo fomentar a inovação aberta das corporações por meio de investimentos minoritários em startups, com o intuito de trazer retornos financeiros e/ou estratégicos.

Seguindo a mesma direção, o relatório busca apresentar um suporte para empresários que têm interesse em estruturar uma equipe de CVC em suas empresas, além de entrevistas, cases, resultados e perspectivas para o mercado no Brasil e na América Latina.

Peter Seiffert, fundador e CEO da Valetec Capital, ressalta que em sua primeira edição, publicada em outubro de 2022, o material reuniu conteúdos didáticos sobre a importância de um CVC e sua diferença em relação ao M&A e o venture capital, além de dicas para implementar um programa de CVC e dados sobre o mercado brasileiro e internacional. “O relatório de 2023 é a continuidade deste trabalho, trazendo análises aprofundadas de líderes do mercado, estatísticas atualizadas do mercado global e brasileiro e informações essenciais para empresas que estão no início de suas jornadas de CVC”.

O objetivo com esse relatório é oferecer um material técnico, elaborado em português por profissionais reconhecidos do setor, trazendo um conteúdo que possa contribuir para o desenvolvimento da cultura do CVC no país, complementa o CEO da Valetec Capital. “Ao reunir informações atualizadas contextualizadas com cases, dados e opiniões de especialistas, o relatório pode ajudar muitos líderes de CVC em uma corporação com informações para implantar ou aperfeiçoar seus programas de corporate venture capital”.

Peter Seiffert, acrescenta que essa edição traz também dados traduzidos da Global Corporate Venturing sobre o corporate venture capital no mundo em 2023, e uma perspectiva nacional do recente levantamento da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap).

“O material inclui conteúdos didáticos sobre o que leva empresas a investirem em CVC, análises jurídicas sobre os diferentes veículos de investimento e sobre as grandes tendências tecnológicas para o setor nos próximos anos”, finaliza.

Para conferir o relatório completo, basta acessar: http://www.valetec.com.br/report