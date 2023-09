UX pode ser incorporada para melhorar relação do consumidor

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de setembro de 2023.

A experiência dos usuários, conhecida também como user experience (UX), é um dos fatores principais para uma melhor relação entre consumidores e empresas. É por razões como essa que as marcas precisam incluir ações de melhorias no planejamento, para assim, otimizar o fluxo de interação com o consumidor, sempre adaptando as necessidades do público.

A CBYK, empresa que desenvolve software e soluções personalizadas de TI, explica a importância de terem uma experiência positiva para os consumidores, uma vez que quando os clientes estão satisfeitos com as experiências de compra, criam inclusive, memórias positivas com a marca. Segundo dados da MJV Innovation,72% compartilham com seis ou mais pessoas, enquanto 32% deixam de fazer negócios com uma marca após uma experiência negativa, por outro lado, 13% dos clientes insatisfeitos compartilham a experiência negativa com 15 ou mais pessoas.

O UX pode ser incorporado em qualquer lugar que necessite da interação do usuário, de acordo com o designer Paulo Gomes, do estúdio Codeorama. Por isso, Fabricio Visibeli, sócio-diretor da CBYK, decidiu compartilhar cinco dicas para melhorar a experiência dos usuários de software e mostrar como os profissionais de UX ainda podem trabalhar em estreita colaboração com outras equipes, a fim de garantir que os projetos sejam bem-sucedidos. São elas:

1 – Interface intuitiva e amigável: fundamental para qualquer solução, devido às transformações tecnológicas que exigem uma maior agilidade dos profissionais. Por isso, a interface deve ser de fácil compreensão e usabilidade, para que os usuários sejam capazes de encontrar o que estão procurando com maior rapidez e facilidade;

2 – Responsabilidade: antes de ser criado ou alterado qualquer software, é necessário se pensar em como ele será usado e também analisar todos os impactos que essa solução pode causar no dia a dia do usuário. Um outro passo fundamental , é produzi-lo de uma forma que seja adaptado a diferentes dispositivos e tamanhos de tela;

3 – Testes de usabilidade: tudo que é criado ou reformulado precisa ser testado antes de ser colocado em uso, e no setor da tecnologia essa é uma das premissas mais importantes. Colocar isso em prática, viabiliza criar os testes certos para que a solução não tenha nenhum problema futuro e consiga garantir uma boa experiência para o usuário. Os testes são uma forma de avaliar a facilidade de uso de um produto ou serviço, e isso ajuda a identificar áreas que podem ser melhoradas;

4 – Acessibilidade: ao produzir uma solução, não se sabe exatamente quem vai utilizá-la, por isso ela deve ser acessível para todos os usuários, sem exceção.

5 – Feedback do usuário: o feedback do usuário pode ajudar a identificar áreas que podem ser melhoradas, e isso pode ser feito por meio de pesquisas, entrevistas ou testes de usabilidade. Para que esse feedback seja assertivo, é necessário que seja claro e objetivo para não confundir o usuário e a empresa fique sem as respostas necessárias para as melhorias que podem ser mais funcionais para o seu consumidor.