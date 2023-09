Cirion apresenta soluções de infraestrutura digital para empresas no Futurecom

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de setembro de 2023.

A Cirion, provedora de infraestrutura digital e tecnologia, estará presente no Futurecom, evento de inovação, conectividade e transformação digital da América Latina, que acontece entre os dias 3 e 5 de outubro, no São Paulo Expo, em São Paulo.

Serviços de rede e distribuição de conteúdo, data center e hybrid cloud, segurança integrada, voz e colaboração, e serviços gerenciados, fazem parte do portfólio que a Cirion apresentará durante o Futurecom. Os visitantes poderão conhecer as soluções de infraestrutura digital para as organizações que contribuem para a experiência de colaboradores e clientes, além de auxiliar no aumento da produtividade e suporte para tecnologias como Inteligência Artificial, Machine Learning, Internet das Coisas e ferramentas analíticas. “Estamos animados em poder mostrar as nossas soluções de redes de fibra e infraestrutura em nuvem para os visitantes do Futurecom. É cada dia mais urgente que as empresas dos mais diversos segmentos acompanhem as transformações digitais do mundo”, comenta Marcos Malfatti, presidente da Cirion no Brasil.

“A Cirion traz mais de 30 anos de experiência na região, como o parceiro tecnológico das indústrias mais relevantes da América Latina, acompanhando-as em seus próprios processos de transformação digital”, enfatiza Malfatti.

Infraestrutura de redes e data centers

A Cirion planeja investir mais de USD 250 milhões em toda a América Latina durante o ano de 2023. Recentemente, a companhia anunciou a expansão de sua rede de fibra na América Latina, que atualmente conta com mais de 86.000km, adicionando 74 Tb/s de capacidade às suas redes ópticas terrestres e aumentando a capacidade de peering com outros provedores, além de aumentar a capacidade nos diferentes segmentos dos cabos submarinos, elevando a sua rede submarina para uma capacidade total de 132 TB. Adicionalmente, a Cirion anunciou a construção de 2 novos data centers de 20 MWs, um no Peru (LIM2) e outro no Chile (SAN2), para atender às necessidades de cloud service providers em hiperescala, carriers, content providers e empresas que precisem de infraestrutura escalável.

A Cirion amplia continuamente o alcance e capacidade de sua rede própria de fibras ópticas e sua infraestrutura de data Centers na região.

Sobre a Infraestrutura de rede os clientes podem encontrar soluções de Internet, MPLS, SD-WAN, CDN, Wavelength, entre outras.

Nos Data Centers Cirion, as empresas podem encontrar ambientes com segurança energética, climatizados, preparados para ofertar soluções de Colocation, Hosting, Bare Metal Cloud e nuvens híbridas, com acesso direto a mais de 90 operadoras, ISPs e nuvens públicas como Google, AWS, Microsoft, IBM e Oracle.

A Cirion oferece, ainda, soluções gerenciadas de produtividade para empresas, baseadas em aplicações como Teams, Zoom, Webex, e serviços de Cloud Contact Center.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação e colaboração com o objetivo de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. A Cirion atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região América Latina.