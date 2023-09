Da Zenfinex para a Taurex: Corretora global avança com uma visão audaciosa para traders

Compartilhe Facebook

A corretora global Zenfinex anunciou uma reformulação para seu negócio de varejo, passando a se chamar Taurex – uma mudança feita para melhor refletir o compromisso da empresa em oferecer um ecossistema de negociação robusto para traders de todos os níveis no mundo inteiro.

Desde suas raízes em Londres, a corretora expandiu-se rapidamente para os principais mercados globais, incluindo MENA, África, Ásia e LATAM. Durante o ano passado, a empresa procurou melhorar sua marca, envolvendo-se ativamente com a comunidade global de negociação. Isso preparou o terreno para a mudança transformadora da Zenfinex para a Taurex.

“A marca Taurex incorpora nossa herança de experiência em negociação, ao mesmo tempo em que sinaliza nosso compromisso em fornecer soluções de negociação robustas aos nossos clientes,” disse Nick Cooke, fundador e CEO da Taurex.

“O cenário financeiro está em constante mudança e, como resultado, os traders precisam de uma corretora que continue evoluindo para atender às suas necessidades cada vez mais complexas. Essa mudança é mais do que apenas uma reformulação da marca. Em uma era em que a tecnologia e o comércio estão cada vez mais interligados, o nosso objetivo é continuar concentrando-se nas pessoas. O futuro do comércio será forjado por pessoas e apoiado pela tecnologia. A Taurex eleva o padrão do setor ao sempre manter isso em mente –àmedida que evoluímos como corretora, como empresa, mas, mais importante, como indivíduos,” concluiu Cooke.

“Nos últimos anos, criamos equipes, tecnologia e parcerias que nos ajudaram a aprimorar nossa visão para a comunidade de negociação global”, disse Alexandros Kritiotis, diretor de operações da Taurex. Fornecer uma experiência de negociação holística com ferramentas e segurança robustas e, ao mesmo tempo, ser flexível o suficiente para se adaptar às necessidades de nossos usuários é fundamental para o nosso sucesso. Essa transição para a Taurex representa nossa confiança de que estamos prontos para o próximo passo na concretização dessa visão.”

Com base no sólido alicerce da Zenfinex de preços transparentes e forte segurança, a evolução para Taurex – inspirada na palavra em latim ‘Taurus’ para força e ‘Ex’ para troca – tem como objetivo redefinir o cenário de negociação de varejo. A Taurex introduz mudanças concebidas para aprimorar o ambiente de negociação, apresentando um aplicativo de negociação proprietário e um conjunto de ferramentas adequadas para traders de todos os níveis. O objetivo é evoluir e aprimorar a experiência geral de negociação de maneiras significativas e impactantes.

E enquanto a Taurex aprimora a experiência de varejo, a Zenfinex continua atendendo ao setor institucional, especializando-se em soluções de liquidez de alto calibre. Juntos, seu objetivo é formar um ecossistema de negociação abrangente que se destaque por sua amplitude e qualidade.

Guiados por sua visão de inspirar confiança nos traders no mundo inteiro e pela missão de capacitar as pessoas para assumirem o controle de suas negociações, a mudança da marca para Taurex ampliará a priorização da empresa em educação, inovação e soluções comerciais proprietárias.

Compreendendo o papel crucial que o conhecimento desempenha no sucesso de um operador, a Taurex oferece recursos educacionais abrangentes, incluindo webinars interativos e cursos ministrados por especialistas do setor.

Para apoiar os traders com ferramentas e tecnologia de alto nível, a Taurex estabeleceu parcerias estratégicas com a Trading Central, Swiset e Acuity, líderes do setor em soluções de negociação.

Para promover um ambiente que prioriza as pessoas e a conexão, a Taurex está construindo uma vizinhança global projetada para conectar traders novos e experientes com:

Mentores

Ferramentas e tecnologia de negociação

Negociação de cópias

Material educacional

E acima de tudo, um ambiente de negociação completo

