Dia das Crianças no Horto Florestal traz música e diversão para a criançada

* Por: DINO - 28 de setembro de 2023.

Fada Cabrinha Kids, com o show A Lição dos Animais, se apresenta no dia 12 de outubro, no Horto Florestal, em São Paulo – SP, com músicas que tratam da acessibilidade, da diversidade e da inclusão.

O show leva para as crianças músicas de autoria de Rose Nóbrega, a própria Fada Cabrinha, com todos os componentes caracterizados de animais e viventes da natureza (Eguinha, Gatinho, Camelo, Cachorrão, Rei Leão, Cabra, Sagui, Ovelha, Camaleão, Patinha e Indígena). Ações inclusivas: com a Égua Pocotó e a Ovelha – fortalecem a luta contra o racismo; com a Tatipat – patinha bailarina e o personagem Indígena – intérpretes da Língua de Sinais; e com o Camaleão – traz a negação ao bullying e à homofobia.

Para Ney Marques, o produtor musical do Projeto: “O projeto traz músicas interativas para o público infantil, que busca a promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva e mostra, com muita criatividade e leveza, que as desigualdades, em todos os seus aspectos, devem ser combatidas desde a primeira infância”.

O trabalho educativo nasceu em 2019, quando o grupo originário dos Meninos Diamantes, atuante desde 2015, buscou também favorecer o público infantil e assim estreou a personagem Infantil Fada Cabrinha, no Piccolo Teatro, em São Paulo- SP.

Em 2021 houve a estreia da peça de teatro Fada Cabrinha – Um Sonho de Boneca, com parte em desenho animado e com trilha sonora de canções autorais educativas.

Em 2022 Fada Cabrinha Kid’s passou a se apresentar em uma nova formação: Uma Tarde de Cinema, com a transmissão para as crianças em desenho animado da origem da Fada Cabrinha e show pocket em duo, com a Fada Cabrinha e o Rei Leão, pelos CEUs e escolas públicas de São Paulo e em novembro, houve o lançamento do álbum Fada Cabrinha, com 5 canções de autoria de Rose Nóbrega e o show de estreia com a banda completa.

Em 2023, realiza o show A Lição Dos Animais, com indicação para crianças em idade escolar de 1 a 10 anos e performances a serem trabalhadas no contexto da educação dos pequeninos.

Busca trazer a acessibilidade, a diversidade e a inclusão em ações durante o show, com performances dos integrantes e com participantes que são rotulados preconceituosamente, como barreiras para um bom convívio social. Tais ações demonstram para as crianças a necessidade de se viver em harmonia e respeito.

Serviço: Fada Cabrinha Kid’s com show inclusivo

Onde:Parque Estadual Alberto Lofgren – Horto Florestal

Endereço: Rua do Horto, 931 – Horto Florestal -São Paulo – SP

Quando: Dia 12 de outubro de 2023, as 15:00 horas.

Redes Sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/fadacabrinhakids

Canal do YouTube: https://www.youtube.com/@fadacabrinha

TikTok: https://www.tiktok.com/@fadacabrinhakids

Blog: https://www.rosenobrega.com.br/fadacabrinhakids

Spotify: https://open.spotify.com/intl-pt/artist/6Pqg3X40ZtXOJChyaO1P0q

Equipe Artística:

Cantora – Fada Cabrinha – Rose Nóbrega

Guitarrista – Rei Leão – Christian Viatour

Baterista – Cachorrão – Marcos Trintinalha

Tecladista – Anderson Ramos – Gato

Baixista – Vladimir Sasseron – Camelo

Cantora – Égua Pocotó – Marcy Santtos

Cantor – Ovelha – Ju Ossani

Cantor – Camaleão – Uriel

Bailarina – Jenifer Onfroy – Sagui

Intérprete Língua de Sinais – Tatiana Lucky – Patinha Bailarina

Intérprete Língua de Sinais – Glauber Lethieri

Produtor Vilão – Vitor Hugo

Apoio:

Canto Cultural Meninos Diamantes

Conservatório e Faculdade de Música Souza Lima

Produtora Bradock Company