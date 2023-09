Grupo Limber Software faz aquisição de empresa com mais de um milhão de usuários

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de setembro de 2023.

A Limber Software, com sede em Pato Branco, no Paraná, adquiriu 100% do controle da Hábil, empresa de solução de controle financeiro gratuita que já possui mais de um milhão de cópias do software distribuídas no Brasil. Agora, a organização será repaginada e receberá modernização e o sobrenome “by Limber”.

Essa é a segunda aquisição do Grupo Limber Software. A primeira diz respeito a um sistema para food service (bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, delivery, panificadora, padaria, pizzaria, fast food, cafeteria), que deu origem ao software Limber Chef. Essa solução atende a milhares de clientes em todo o Brasil.

Além desse setor e do varejo, a Limber Software opera no agronegócio, atendendo cerealistas, sementeiras, revendas de insumos. Também atende indústrias de pequeno porte e empresas que atuam no segmento de parques e atrativos.

A relação com o segmento varejista foi por meio da contratação do produto da empresa por uma franqueadora de cosméticos, que possui mais de 60 lojas. Esse foi o gatilho para o reforço da presença da Limber num setor estratégico para a economia brasileira.

Um estudo “Papel do Varejo na Economia Brasileira”, assinado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), aponta que o chamado Varejo Restrito (varejo de bens de consumo, exceto automóveis e materiais de construção) alcançou em 2022 uma expansão nominal de 7,7%. Ainda de acordo com a pesquisa, realizada anualmente, o varejo movimentou um montante de R$ 2,14 trilhões, valor que representa 21,6% do PIB brasileiro.

O ano de 2022 foi o sexto consecutivo de expansão do varejo, que vem superando o desempenho da economia como um todo. “Essa visão deu origem à sondagem desse mercado com objetivo de incorporar uma companhia para reforçar nossa presença no setor varejista, sobretudo de pequeno porte. Entendemos, principalmente, a importância de trazer competitividade para essas organizações”, declara Fernando Fiorentin, CEO do Grupo Limber.

Sistema robusto de gestão

Neste cenário, a companhia de Pato Branco despertou o interesse do Grupo Limber Software, precisamente em razão de um produto. “O mais novo lançamento de software da Hábil, o Hábil 10, que aconteceu há dois anos, chamou nossa atenção por ser um sistema tecnologicamente moderno, construído em cima das melhores práticas de mercado e com visão internacional. A ferramenta é dirigida para o empreendedor realizar a emissão de obrigações fiscais, aprimorar a gestão do seu negócio, bem como realizar a integração com e-commerce e outras funcionalidades”, afirma Anderson Ruffatto, diretor comercial do Grupo Limber Software.

No caso da empresa, a gestora de marketing do Grupo Limber Software, Fernanda Sanches, destaca que “o software da Hábil é um produto validado, com décadas de atuação no mercado e atendimento a milhares de clientes. Com a aquisição realizada pela Limber, a projeção de crescimento está em 100% dentro de 24 meses”, ressalta Fernanda.

Expansão

O Estudo Mercado Brasileiro de Software– Panorama e Tendências 2023, realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), analisou dados da International Data Corporation (IDC) e aponta que o Brasil manteve 1,65% dos investimentos em tecnologia em nível global e 36% dos investimentos em toda a América Latina em 2022.

Esse dado vem de encontro ao objetivo de expansão do Grupo Limber Software, que segue em busca das melhores soluções para os seus clientes, vislumbrando novas aquisições em um curto espaço de tempo.

Fernando Fiorentin enfatiza ainda que o propósito é acompanhar o aquecimento do mercado de software em todo o Brasil e as aquisições cumprem esse objetivo. “A integração de outras empresas à nossa marca faz parte de um alinhamento e sinergia para crescer junto com o setor de software, buscando essa expansão para atender às necessidades de mercado”, finaliza o CEO do Grupo Limber.