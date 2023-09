RS já registrou mais de 3 mil assaltos a comércios em 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de setembro de 2023.

A Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul registrou um total de 3 359 furtos e roubos a estabelecimentos comerciais neste ano de 2023, com dados acumulados até o mês de julho. Isso significa aproximadamente 15 assaltos a lojas e negócios acontecendo por dia no estado. Os dados são disponibilizados ao público para consulta na página da Secretaria de Segurança.

O órgão também fornece alguns indicadores criminais segmentados por município. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, registrou 15 780 furtos e 9 196 roubos no total, no mesmo período de tempo. A Secretaria esclarece que as ocorrências em estabelecimentos comerciais estão contidas no geral de furtos e roubos, número que inclui também assaltos a residências, bancos e transportes coletivos.

Os números de assaltos dessas duas últimas categorias, porém, são menores: foram 18 roubos a bancos e 359 em transportes coletivos, em todo o estado, segundo dados registrados até julho. Na cidade de Porto Alegre, os furtos respondem pelo maior número de incidentes, dentre 15 categorias de indicadores criminais. Dados de 2022 indicavam um crescimento nos ataques a comércios no ano passado, em Porto Alegre.

Eduardo Volpato é fundador do Grupo Volpato, empresa especializada em serviços de segurança, e relata que os números disponibilizados pelo órgão público se refletiram nas atividades da sua área de atuação. “Em comparação ao ano de 2022, registramos um aumento na procura pelo serviço de Alarme, principalmente na área dos estabelecimentos comerciais”, conta ele.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, que traz dados comparativos entre os dois anos anteriores (2021 e 2022), o número de roubos a estabelecimentos comerciais teve leve queda de 6,9% no Rio Grande do Sul, de 2021 para 2022. Já o número de assaltos a residências permaneceu praticamente estável.

“Ainda não temos os dados completos de 2023, mas seria possível reverter esse aparente crescimento nos números de assaltos em Porto Alegre com mais instalações de sistemas de seguranças adequados”, avalia Volpato. Os dados do Anuário também indicam queda de 15,6% nos assaltos a estabelecimentos comerciais e de 13,3% a residências, considerando todo o território nacional. Enquanto isso, diversos outros índices de criminalidade cresceram no país, como todos os índices relacionados a violência doméstica e também os roubos de celulares e fraudes eletrônicas.

“Isso pode ser explicado pela maior facilidade de se evitar esse tipo de crime, em comparação a outros, com o investimento em serviços especializados”, analisa Volpato. Ele avalia que a queda nos números a nível nacional pode ter se dado devido à maior popularização de proteções como os sistemas de alarme monitorado, que protegem tanto os estabelecimentos comerciais quanto os residenciais.

“É um sistema com várias camadas de proteção, mas mesmo as primeiras medidas mais simples, como a placa de dissuasão, que é adicionada na área externa e informa que aquele local é protegido por uma empresa de segurança, já contribui para evitar uma possível invasão”, detalha o profissional. Ele explica ainda que as empresas de monitoramento utilizam diversos equipamentos simultaneamente, como sensores inteligentes e câmeras, para detectar ameaças e comunicá-las em tempo real.

As diferenças nos números relativos a residências e comércios também podem ser explicados pela forma como são implementados os sistemas de segurança, segundo Volpato. Em espaços comerciais, por exemplo, é mais comum a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). Ele ressalta, por fim, a importância da avaliação de um especialista de segurança, “que vai ressaltar as vulnerabilidades do local e propor os melhores equipamentos para resolver as falhas”.

Para saber mais, basta acessar: https://www.volpato.rs/